Kristalina Georgieva fue recibida con una breve manifestación frente a Casa Rosada

"Kristalina Georgieva sonríe mientras felicita a Caputo por la 'disciplina fiscal' que aplicó Argentina y dice que está tranquila. Se ríe de los jubilados, del colectivo de la discapacidad, el equipo de salud del Hospital Garrahan y el Posadas; se burla de las universidades públicas, el complejo científico tecnológico, de laburantes estatales que fueron despedidos o les redujeron el salario", señaló en X el diputado Nicolás del Caño.

"La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina es absolutamente REPUDIABLE. No podemos tolerar que la institución más usurera del planeta se pasee libremente por nuestro país. Espero que en su vuelo de vuelta a los Estados Unidos nos haga un favor a todos y se lleve a Luis Caputo y todo su equipo, que es el país al que pertenecen", sentenció por su parte rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).