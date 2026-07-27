Kristalina Georgieva fue recibida con una breve manifestación frente a Casa Rosada
Cientos de personas se reunieron este lunes en la vereda de la Casa de Gobierno para repudiar la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó este lunes la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y algunos de sus ministros. Pero al llegar a la sede de Gobierno la funcionaria se encontró con una "malvenida" por parte de un grupo de manifestantes con pancartas y cartenes en la plaza de enfrente.
Cientos de personas se reunieron sobre el mediodía para recibir a Kristalina Georgieva con carteles de "Malvenida Georgieva", que también se replicaron en Neuquén, provincia a la que viajará la titular del FMI este martes, informó La Izquierda Diario.
Apenas llegó a Buenos Aires Georgieva se entrevistó con Luis Caputo y Javier Milei, pero afuera de la Casa Rosada aparecían los carteles de "Fuera el FMI" o "No al pago de la deuda externa", como ecos noventosos de una época que volvió más fuerte que la "campaña antiargentina".
"¡Hola desde Buenos Aires! Con ganas de interactuar con personas de todo Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país", manifestó la titular del FMI en su cuenta de X al arribar al país, pero las respuestas a su mensaje fueron poco afables.
Se supone que Georgieva visite Vaca Muerta para explorar el "potencial tremendo" del país en el área de minería y energía, sobre todo considerando que el yacimiento tiene la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
"Kristalina Georgieva sonríe mientras felicita a Caputo por la 'disciplina fiscal' que aplicó Argentina y dice que está tranquila. Se ríe de los jubilados, del colectivo de la discapacidad, el equipo de salud del Hospital Garrahan y el Posadas; se burla de las universidades públicas, el complejo científico tecnológico, de laburantes estatales que fueron despedidos o les redujeron el salario", señaló en X el diputado Nicolás del Caño.
"La visita de Kristalina Georgieva a la Argentina es absolutamente REPUDIABLE. No podemos tolerar que la institución más usurera del planeta se pasee libremente por nuestro país. Espero que en su vuelo de vuelta a los Estados Unidos nos haga un favor a todos y se lleve a Luis Caputo y todo su equipo, que es el país al que pertenecen", sentenció por su parte rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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