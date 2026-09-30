Luis Caputo descartó un "plan platita" para reactivar el consumo y revertir la caída de la actividad económica
El ministro Luis Caputo insistió en que no subirán la base monetaria y que están cubiertos ante eventuales corridas cambiarias el próximo año.
En medio del derrumbe del consumo y la debacle de la actividad económica a las que llevaron las políticas implementadas por Javier Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía aseguró que insistirán con la receta que vienen aplicando hace casi tres años sin importar las gravosas consecuencias sociales que están generando.
En ese camino Caputo advirtió que "la base monetaria prácticamente no creció en el último año. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, sepan que no va a ser así, sepamos que la cantidad de pesos es limitada”.
Para Caputo la mejora de la productividad llegará de la mano de reformas estructurales en vez de recurrir a licuaciones monetarias y en ese sentido, tildó de “momias y miserables” a los que buscan una devaluación y con ella “una Argentina pobre para pagar salarios pobres”.
Así Caputo busco ratificar una vez más que la restricción monetaria continuará con el objetivo de mantener la desaceleración inflacionaria y que el dólar permanezca bajo control.
De esta manera, el jefe de la cartera económica buscó llevar serenidad respecto al comportamiento del dólar para el período que resta hasta las elecciones presidenciales en octubre del próximo año. No solo por la escasez de pesos, sino además por los recursos que tendría el Gobierno a mano para responder en caso de mayor demanda de la moneda estadounidense clásica en nuestro país en la previa de toda elección.
En un cuadro, Caputo mostró que cuenta con 40 mil millones de dólares entre los swap de China y Estados Unidos, se suman las compras de reservas de este año (otros 20 mil millones de dólares según detalló) y 15 mil millones dólares más a través del mercado de futuros, lo que suma un total de 75 mil millones de dólares. A eso agregó las divisas que ingresarán por los proyectos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el año que viene, estimando en 6.300 millones de dólares, y un adicional de 3 mil millones de dólars por el saldo de la balanza comercial, por encima de lo registrado este año.
Para sustentar su optimismo, Caputo mencionó los números de la balanza comercial y remarcó que Argentina está operando con récords en los ingresos de divisas y niveles de exportación. Del mismo modo, proyectó que el modelo económico “seguirá generando cada vez más dólares”, quitando peso a las demandas de devaluación de ciertos sectores industriales.
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