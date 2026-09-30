Luis Caputo descartó un "plan platita" para reactivar el consumo y revertir la caída de la actividad económica

Luis Caputo activó los créditos en dólares: cómo conseguirlos

En un cuadro, Caputo mostró que cuenta con 40 mil millones de dólares entre los swap de China y Estados Unidos, se suman las compras de reservas de este año (otros 20 mil millones de dólares según detalló) y 15 mil millones dólares más a través del mercado de futuros, lo que suma un total de 75 mil millones de dólares. A eso agregó las divisas que ingresarán por los proyectos contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el año que viene, estimando en 6.300 millones de dólares, y un adicional de 3 mil millones de dólars por el saldo de la balanza comercial, por encima de lo registrado este año.

Para sustentar su optimismo, Caputo mencionó los números de la balanza comercial y remarcó que Argentina está operando con récords en los ingresos de divisas y niveles de exportación. Del mismo modo, proyectó que el modelo económico “seguirá generando cada vez más dólares”, quitando peso a las demandas de devaluación de ciertos sectores industriales.