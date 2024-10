Javier Milei mandó a Santiago Caputo a reunirse con Macri tras su queja por las milanesas

Mauricio Macri Luego expresó abiertamente que los diálogos que mantiene con Javier Milei no tienen eco final en la gestión. "Hace rato que no hay milanesas", dijo Macri en la reunión, en referencia a la seguidilla de encuentros que venía teniendo a solas con Milei en Olivos. Siempre que Milei y Macri se reunían compartían milanesas con puré, según trascendió; porque desde que habitó esa residencia por cuatro años, el expresidente nunca dejó de destacar ese menú como el mejor que allí se sirve. Pero últimamente algo cambió, el líder del PRO dijo que frenó las milanesas porque lo que acordaba allí con Milei se lo trababan Santiago Caputo y Karina Milei. Por eso últimamente prefiere chatear con Milei para no tomarse el trabajo de tener que ir a cenar en vano.