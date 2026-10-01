Karina Milei se reunió con representantes de empresas francesas que ampliarán sus inversiones en la Argentina

Además, Huttopia presentó ante los Parques Nacionales argentinos un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país, iniciativa que fue reconocida de interés general esta semana. Los proyectos contemplan oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Karina Milei estuvo acompañada del ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y el titular de la Agencia Argentina para la promoción de inversiones, Diego Sucalesca.