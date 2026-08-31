Javier Milei no se quedó afuera: su mensaje tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Con total tristeza, el país se levantó hoy con una de las noticias más previsibles y, a la vez, difíciles de asimilar. Y el Presidente también se refirió a esto.
Lionel Messi lo decidió y este lunes lo comunicó al mundo entero: se retira de la Selección Argentina, tras sentir que se quedó "vacío" y sin mucho más que aportar al conjunto que, actualmente, dirige Lionel Scaloni. Como era de esperarse, el presidente Javier Milei se sumó a los mensajes de gratitud que recibió la Pulga.
"¡¡¡Muchas gracias, HOMBRE IMPOSIBLE!!!!", escribió el mandatario, en lo que pareciera ser un mensaje que apunta a la destreza y capacidad del 10.
Lo cierto es que la desolación se apoderó del país y de varias personalidades del mundo deportivo que consideran a esta noticia tan previsible como difícil de asimilar.
El mensaje completo de Lionel Messi en sus redes sociales
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…
Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.
Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro.
Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).
Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.
Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!
Gracias Dios por hacerme argentino.
¡Vamos Argentina!
*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.".
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