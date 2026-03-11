Javier Milei presenció la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile

Casa Rosada celebró el triunfo de Kast, líder del Partido Republicano, como una oportunidad para profundizar la presencia de la derecha en el Cono Sur, en detrimento de la posición encabezada por el presidente de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva.

En ese sentido, la excandidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, podría haber alineado al país con Brasil.

Viaje exprés

Javier Milei viajó desde los Estados Unidos a Chile tras participar en la Argentina Week en Nueva York, un evento en el que sus funcionarios y varios gobernadores argentinos presentaron el perfil del país a posibles inversores.

De regreso en el Cono Sur, Javier Milei se mostró en Valparaíso con su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, además de con el canciller Pablo Quirno.

Al contrario de como ocurrió en el viaje a Nueva York, la comitiva que viajó a Chile fue más acotada.

Milei en la asunción de Kast

Fiel a su estilo peculiar, Javier Milei rompió el protocolo del país vecino al llegar después que Kast, tras lo cual aprovechó para sacarse fotos con varios de los presentes, como si pudiese disputar el centro de atención con el Presidente local.

Se espera que Javier Milei viaje en las próximas horas a Buenos Aires y luego tendrá que vaciar sus valijas y volver a armarlas porque tiene pautado un vuelo a Madrid para este viernes.

La agenda del Presidente argentino en España incluye una participación en el Foro Económico que se realiza en Madrid.