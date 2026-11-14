Piden prisión preventiva para la mujer que escupió a Lilia Lemoine en Rosario
El fiscal González Raggio solicitó el arresto de Mariela Franco por el altercado con la diputada durante el acto por el Día de la Bandera.
El fiscal Ramiro González Raggio, de la Unidad Especializada en Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), reclamó diez días de prisión preventiva para Mariela Franco, la rosarina que increpó y escupió en el rostro a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. La legisladora respondió con una cachetada y después presentó una denuncia. La audiencia para resolver la medida se realizará el viernes 20 de noviembre en el Centro de Justicia Penal preliminar al juicio.
El episodio sucedió el 20 de junio en las calles Buenos Aires y Rioja, durante el acto oficial por el Día de la Bandera, mientras el presidente Javier Milei pronunciaba su discurso. Franco contó al medio local El Tres TV que caminaba por Rioja y que, al llegar a Buenos Aires, Lemoine se cruzó en medio del desfile de granaderos. “Le grité: ‘cruzá, porque te van a cagar a trompadas’, porque no se podía interponer ante el desfile”, relató. Según su versión, la diputada se dio vuelta y le dijo: “¿qué te pasa renga de mierda, querés venir a pegarme?”. Entonces se acercó y los colaboradores de Lemoine comenzaron a grabar con los teléfonos.
Franco afirmó que reaccionó por el insulto: “Se metió con mi discapacidad. No la toqué, no le hice nada físicamente. La escupí, pero fue una respuesta ante su insulto”. También sostuvo que Lemoine “me pegó una cachetada, me tiró los lentes, de un golpe me arrancó los auriculares”. La mujer aseguró que pidieron su arresto es “una locura” y admitió: “Tengo miedo de ir presa”. Además, denunció amenazas de seguidores de la legisladora durante meses.
La fiscalía acusó a Franco por agresión física sin empleo de arma. Maximiliano Ruppani, abogado defensor, cuestionó el encuadre jurídico: “Entendemos que no corresponde. Más allá de lo reprochable de un escupitajo que está filmado, el encuadre legal es otro”. Consideró que el hecho se acerca más a una injuria, que debe resolverse por querella privada y prevé multas. Señaló que la denuncia de Franco por lesiones leves todavía no tiene fiscal asignado y que, extraoficialmente, le informaron que quedará en una contravención y será desestimada.
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