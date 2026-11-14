Piden prisión preventiva para la mujer que escupió a Lilia Lemoine en Rosario

El episodio sucedió el 20 de junio en las calles Buenos Aires y Rioja, durante el acto oficial por el Día de la Bandera, mientras el presidente Javier Milei pronunciaba su discurso. Franco contó al medio local El Tres TV que caminaba por Rioja y que, al llegar a Buenos Aires, Lemoine se cruzó en medio del desfile de granaderos. “Le grité: ‘cruzá, porque te van a cagar a trompadas’, porque no se podía interponer ante el desfile”, relató. Según su versión, la diputada se dio vuelta y le dijo: “¿qué te pasa renga de mierda, querés venir a pegarme?”. Entonces se acercó y los colaboradores de Lemoine comenzaron a grabar con los teléfonos.