En Argenzuela analizaron los fragmentos más polémicos del libro que Javier Milei les regaló a sus funcionarios

En uno de los capítulos, Walter Block ofrece una "solución" para casos de acoso sexual intralaboral. "Tomemos como ejemplo el caso de un jefe que acosa a una secretaria de manera pero no coactiva, comparando la misma situación en un lugar público y en uno privado", inicia el autor según Fulco.

"Para analizarlo, es preciso entender lo que los economistas estas llaman diferencias compensatorias, que son las cantidades de dinero necesarias para compensar a un empleado por los gastos físicos adicionales que implica su trabajo. Al igual que se paga una diferencia compensatoria al empleado del sótano húmedo, se debería pagar un extra a las trabajadoras de oficina que sufren acoso sexual", propone el autor elegido por Milei.

En otro tramo del ejemplar, Block habla sobre las violaciones. "Aparte del asesinato, la coacción más brutal que se puede ejercer contra una mujer es la violación. Pero en esta sociedad dominada por los hombres, la violación no siempre es ilegal. ¿Cómo la violación no siempre Si la es ilegal perpetra un hombre contra su esposa no es ilegal", leyó el panelista.