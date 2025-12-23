En Argenzuela analizaron los fragmentos más polémicos del libro que Javier Milei les regaló a sus funcionarios
En C5N, Mauro Fulco leyó algunas partes del libro que eligió al Presidente, donde el autor brinda "soluciones" para casos de acoso sexual intralaboral, y hace apología a la violación.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes por la noche en la Quinta de Olivos una cena informal para agasajar a los funcionarios de su renovado Gabinete, a quienes les regaló un libro muy polémico que fue analizado en Argenzuela.
Fue una de las novedades el regalo que le hizo Milei a sus funcionarios. "Antes de comenzar la reunión, le obsequió a todos los miembros de su Gabinete una copia del libro 'Defendiendo lo indefendible' del economista Walter Block", indicaron fuentes oficiales.
Lo cierto es que rápidamente se conocieron algunos detalles del ejemplar, que resulta una defensa a prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores, y hasta por momentos parece hacer apología a la violación y al acoso sexual laboral.
"Tras estudiar a, entre otros, prostitutas, chantajistas, narcotraficantes, policías corruptos y estafadores; Walter Block se pregunta si estos profesionales no estarán injustamente estigmatizados. Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales, Block los defiende uno a uno. Quién sabe: puede que, cada uno a su manera, en el fondo estén incluso beneficiando a la sociedad", dice una las descripciones del libro.
El panelista del programa de C5N, Mauro Fulco, se encargó de leer el libro en cuestión y expuso algunos de sus fragmentos más controvertidos.
En uno de los capítulos, Walter Block ofrece una "solución" para casos de acoso sexual intralaboral. "Tomemos como ejemplo el caso de un jefe que acosa a una secretaria de manera pero no coactiva, comparando la misma situación en un lugar público y en uno privado", inicia el autor según Fulco.
"Para analizarlo, es preciso entender lo que los economistas estas llaman diferencias compensatorias, que son las cantidades de dinero necesarias para compensar a un empleado por los gastos físicos adicionales que implica su trabajo. Al igual que se paga una diferencia compensatoria al empleado del sótano húmedo, se debería pagar un extra a las trabajadoras de oficina que sufren acoso sexual", propone el autor elegido por Milei.
En otro tramo del ejemplar, Block habla sobre las violaciones. "Aparte del asesinato, la coacción más brutal que se puede ejercer contra una mujer es la violación. Pero en esta sociedad dominada por los hombres, la violación no siempre es ilegal. ¿Cómo la violación no siempre Si la es ilegal perpetra un hombre contra su esposa no es ilegal", leyó el panelista.
