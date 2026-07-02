Javier Milei rindió homenaje a los policías que murieron en cumplimiento del deber
Cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del trágico atentado a Coordinación Federal e la PFA.
El presidente Javier Milei encabezó este jueves el acto en homenaje a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber realizado en en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano. El mandatario libertario estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).
Luego de la apertura a cargo del jefe de la PFA, el comisario general Luis Alejandro Rolle, Monteoliva aseguró que "hay fechas que marcan para siempre la identidad a una institución" y para la Policía este día es uno de ellos porque se conmemora a los "hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que se puede exigir en la vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás".
"Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien. Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas", expresó la ministra.
En la misma línea, recordó a dos efectivos en particular: el agente Matías Cevallos de la División Talleres y el cabo Rodolfo Armando Manfredi de la División Unidad de Despliegue Móvil, quienes perdieron la vida, semanas atrás, en el marco del Plan Bandera, un programa integral de seguridad lanzado desde el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de Santa Fe, en contra del narcotráfico en la ciudad de Rosario.
"Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo. Por eso, honrar a nuestros caídos también significa honrar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a una fecha de calendario debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quiénes dieron todo por la seguridad de los argentinos", concluyó Monteoliva.
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