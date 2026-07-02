Ya sin argumento para defender a Manuel Adorni, Lilia Lemoine insiste en negar la contundencia de la evidencia
Lilia Lemoine admitió que elige "no escuchar" para poder sostener su férrea defensa del cada vez más complicado Manuel Adorni.
Tras muy largos cuatro meses durante los cuales el gobierno de Javier Milei sufrió un muy fuerte desgaste, Manuel Adorni tuvo que finalmente dar un paso al costado en medio del escándalo de corrupción que lo tiene en el ojo de la tormenta. Y mientras la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos avanza en la justicia a medida que se apilan en el expediente evidencia sobre evidencia, la diputada nacional Lilia Lemoine insiste en la inocencia del ahora ex Jefe de Gabinete. Claro, cada vez con menos argumentos.
Por eso, frente a las preguntas concretas sobre las declaraciones que brindaron ante la justicia los más estrechos colaboradores de Adorni que lo complicaron aún más, Lemoine no pudo más que apelar a un muy infantil "no los escucho" para negar la realidad.
Consultada sobre las ex empleadas y personas de confianza de Adorni que admitieron ante la Justicia que le facilitaron al ex Jefe de Gabinete sus tarjetas de crédito para seguir haciendo compras, Lemoine sólo atinó a hacer la desentendida. "No sé, no estoy al tanto, además la prensa miente", dijo a pesar de que la declaración fue realizada ante la justicia.
Y ante la repregunta insistió: "no sé, no escucho lo que dicen".
Manuel Adorni y otros $140 millones
Los consumos con tarjetas de crédito de Adorni se convirtieron en uno de los ejes de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo a documentación incorporada al expediente revela que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 el entonces vocero presidencial y luego jefe de Gabinete registró gastos por unos 139 millones de pesos, un nivel de consumo que, durante gran parte de ese período, superó el salario que percibía como funcionario público.
La reconstrucción de sus movimientos financieros forma parte de las medidas ordenadas por el fiscal para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el volumen de gastos detectado en sus cuentas y tarjetas.
Ello sin contar todo lo que pagaba en efectivo, tanto en pesos como en dólares, como los 245 mil dólares que habría gastado en refaccionar la casa de Indio Cua.
De acuerdo con la información bancaria reunida en la causa, durante esos 28 meses el funcionario afrontó consumos mensuales en tarjetas por 139.110.716 pesos que, en reiteradas oportunidades, excedieron su remuneración.
Aún no está listo el informe contable oficial, pero de la documentación recibida por entidades bancarias, los investigadores tienen ese número, según fuentes judiciales.
Hasta fines de 2025 el sueldo bruto de Adorni rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que recién con su llegada a la Jefatura de Gabinete pasó a percibir alrededor de 7,6 millones de pesos. Pero el nivel de gastos ya mostraba un ritmo superior desde mucho antes.
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