Ya sin argumento para defender a Manuel Adorni, Lilia Lemoine insiste en negar la contundencia de la evidencia

La reconstrucción de sus movimientos financieros forma parte de las medidas ordenadas por el fiscal para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el volumen de gastos detectado en sus cuentas y tarjetas.

Ello sin contar todo lo que pagaba en efectivo, tanto en pesos como en dólares, como los 245 mil dólares que habría gastado en refaccionar la casa de Indio Cua.

De acuerdo con la información bancaria reunida en la causa, durante esos 28 meses el funcionario afrontó consumos mensuales en tarjetas por 139.110.716 pesos que, en reiteradas oportunidades, excedieron su remuneración.

Aún no está listo el informe contable oficial, pero de la documentación recibida por entidades bancarias, los investigadores tienen ese número, según fuentes judiciales.

Hasta fines de 2025 el sueldo bruto de Adorni rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que recién con su llegada a la Jefatura de Gabinete pasó a percibir alrededor de 7,6 millones de pesos. Pero el nivel de gastos ya mostraba un ritmo superior desde mucho antes.