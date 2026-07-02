Rubén "Pollo" Sobrero alertó a Victoria Villarruel sobre las peligrosas condiciones en que circulan los trenes
Aseguró que Victoria Villarruel tenía "un panorama general" de la situación pero que tomó conciencia de que puede haber un accidente grave en cualquier momento.
La vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel recibió este miércoles al referente de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, quien le presentó información precisa sobre la preocupante situación que atraviesa el sistema ferroviario merced del ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei. En ese sentido Sobrero alertó por el estado calamitoso de las vías, los rieles y las formaciones y advirtió que de no retomarse la inversión se podría repetir una tragedia como la de Once, ocurrida en 2012, en la que murieron más de 50 personas.
Sobrero fue recibido también por senadores del peronismo como José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro. Tras los encuentros Sobrero contó en diálogo con Radio 750 todos se mostraron “preocupados” por la situación del sistema ferroviario. “El objetivo del informe es plantear una intervención para evitar una tragedia como la que tuvimos en Once”, señaló.
“Los escuché preocupados y asustados. El panorama que presentamos es complejo y creo que tomaron dimensión de cómo estamos. Les expresamos que chocamos en cualquier momento, eso implica vidas humanas y nosotros tenemos la responsabilidad de evitar masacres”, advirtió.
Sobrero recordó además que en 2025 el sistema ferroviario registró 435 descarrilamientos, y que este año se podría superar ampliamente esa cifra, al tiempo que exigió al Gobierno el cumplimiento del decreto de necesidad y urgencia que en 2024 declaró la emergencia ferroviaria y asignaba partidas específicas, que fue renovado en febrero pasado. Sin embargo, aseguró, los recursos prometidos nunca se materializaron en las obras de infraestructura que se necesitan
“Entiendo lo llamativo de una reunión con Villarruel, también le pedí reuniones a otros senadores y diputados, incluso a Patricia Bullrich en su carácter de presidenta del bloque de La Libertad Avanza. Si Javier Milei me invita voy a ir y lo voy a respetar, no tengo problema de sentarme con nadie”, aseguró el sindicalista.
Si bien dijo que los senadores y la vicepresidenta tenían un “panorama general” de la situación ferroviaria, en el informe se detalla con fotos y otros materiales y documentos la situación de todas las líneas ferroviarias. “Tomaron conciencia de que estamos peor de lo que todos creen”, dijo.
“Hay que hacer todo para evitar una nueva tragedia, no puede ser más adelante. Acá hay vidas en juego”, concluyó Sobrero.
Según denunció Sobrero la línea Sarmiento es una de las más afectadas por el ajuste libertario y adolece de un deterioro que incluye falta de obras, la destrucción de la infraestructura que en muchos casos está obsoleta y la pérdida de personal clave, entre despidos, retiros voluntarios y renuncias producto de salarios prácticamente congelados en los últimos dos años.
El sistema tiene material rodante obsoleto y hay elementos como rieles con más de 100 años de antigüedad, así como cambios de vías con más de medio siglo en funciones. Tras el desembarco de Milei en la Casa Rosada el presupuesto de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias se redujo un 92% y las frecuencias cayeron al mínimo. Cerraron además más de diez servicios de larga distancia y se agudizó el deterioro de las formaciones y el material rodante.
Además se paralizaron decenas de obras, algunas iniciadas en la gestión anterior y otras financiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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