Rubén "Pollo" Sobrero alertó a Victoria Villarruel sobre las peligrosas condiciones en que circulan los trenes

Si bien dijo que los senadores y la vicepresidenta tenían un “panorama general” de la situación ferroviaria, en el informe se detalla con fotos y otros materiales y documentos la situación de todas las líneas ferroviarias. “Tomaron conciencia de que estamos peor de lo que todos creen”, dijo.

“Hay que hacer todo para evitar una nueva tragedia, no puede ser más adelante. Acá hay vidas en juego”, concluyó Sobrero.

Según denunció Sobrero la línea Sarmiento es una de las más afectadas por el ajuste libertario y adolece de un deterioro que incluye falta de obras, la destrucción de la infraestructura que en muchos casos está obsoleta y la pérdida de personal clave, entre despidos, retiros voluntarios y renuncias producto de salarios prácticamente congelados en los últimos dos años.

Tren Roca

El sistema tiene material rodante obsoleto y hay elementos como rieles con más de 100 años de antigüedad, así como cambios de vías con más de medio siglo en funciones. Tras el desembarco de Milei en la Casa Rosada el presupuesto de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias se redujo un 92% y las frecuencias cayeron al mínimo. Cerraron además más de diez servicios de larga distancia y se agudizó el deterioro de las formaciones y el material rodante.

Además se paralizaron decenas de obras, algunas iniciadas en la gestión anterior y otras financiadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.