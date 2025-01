Javier Milei salió a cenar y a ver un show con Karina y sin Yuyito González

Milei y sus acompañantes cenaron y tras el show se retiraron en medio de algunos aplausos.

Lavié se había presentado en el Teatro Colón el día de la asunción del jefe de Estado el 10 de diciembre de 2023 y está alineado con sus políticas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OkGuilleBarrios/status/1877904147007017095?t=yl2Eqc5PirtX8TUoLMVy1g&s=19&partner=&hide_thread=false AHORA:@JMilei sin Yuyito, junto a su hermana Karina y Leo Cifelli en el show de Raúl Lavié en ALBUR pic.twitter.com/QhNcjdfZX9 — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) January 11, 2025

Qué dijo la hija de Yuyito González sobre la relación entre su mamá y Javier Milei

En medio de las versiones que asegura que la relación entre Yuyito González y Javier Milei no está atravesando un buen momento, apareció Brenda Di Aloy, hija de la conductora, para dar más detalles del vínculo entre su mamá y el presidente.

En una entrevista que brindó a Intrusos, la influencer se refirió a los rumores de que la conductora y el mandatario estarían separados.

"Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", aseguró. Además, agregó que mantuvo una charla con su mamá y ella le comentó que estaba con el mandatario.

En medio de todo esto, los panelistas le comentaron que la pareja se mostró públicamente por última vez el pasado 24 de diciembre.

"Las redes sociales son un porcentaje muy chico de la vida real y siento que mamá está aprendiendo a manejar las redes en cuanto a su relación", contestó.

Sobre este tema, Brenda comentó que tuvo una conversación con Yuyito y que la aconsejó sobre el hate que se ve en las redes sociales. "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'no tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'", dijo.

Para cerrar la entrevista, Brenda Di Aloy contó que Yuyito González irá a verla al teatro el jueves y, si bien dijo no saber si es cierto, la producción de la obra espera la llegada de Javier Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1877054188103864799?t=z7y_Etj-1qV0q-i04s3Xhw&s=19&partner=&hide_thread=false Brenda Di Aloy sobre Yuyito y Milei: "Yo lo que sé es que están juntos"#Intrusos en América TV pic.twitter.com/uehYwKq6zb — América TV (@AmericaTV) January 8, 2025