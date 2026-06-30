Javier Milei encabezará el acto por el Día de la Independencia de Estados Unidos
Milei se trasladará a la embajada del país comandado por Donald Trump, en el marco de los 250 años de la independencia de esa nación.
Según informaron desde Casa Rosada, Javier Milei asistirá a la embajada de Estados Unidos esta tarde y, junto a Peter Lamelas, presidirá el tradicional festejo por los 250 años de independencia de Estados Unidos, el cual contará con los himnos nacionales, un discurso del embajador y un show musical.
Cabe señalar que el primer mandatario se trasladará a la sede diplomática justo después de tomarle juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en un acto programado para las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Posterior a ello y junto a una comitiva de funcionarios nacionales, llegará a las 19:15 a la residencia del embajador de los Estados Unidos, quien le dará la bienvenida para dar comienzo formal a la celebración.
Por otra parte, Milei decidió cancelar su viaje a la cumbre de presidentes del Mercosur, que tendrá lugar este martes en Asunción, Paraguay. En su lugar, la representación argentina quedará a cargo del canciller Pablo Quirno. El presidente se bajó de ese compromiso como mandatario, por la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.
Milei aceptó la denuncia de Adorni y Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la más que demorada salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de un escándalo de corrupción que, sin éxito a pesar de sus denodados esfuerzos, intentaron apagar desde Casa Rosada durante casi cuatro meses. Así quedó plasmado en el Decreto 548/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del Canciller, Pablo Quirno.
Allí, además de aceptar la renuncia del muy complicado Adorni, Milei confirmó el nombramiento de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Asimismo el gobierno libertario oficializó por medio del Decreto 551/2026 la designación de Fabián Horacio Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa.
Milei le agradeció a Adorni, investigado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos "los servicios prestados" durante su gestión.
La llegada de Santilli había sido anunciada el domingo, luego de una reunión que mantuvo con el presidente libertario en la Quinta de Olivos. Horas más tarde, el mandatario confirmó la decisión a través de sus redes sociales y anticipó que el funcionario asumiría formalmente este martes. La acto protocolar de jura está previsto para hoy a las 17.30.
Tras el anuncio, Milei explicó que eligió a Santilli por su experiencia política y su capacidad de gestión. Al mismo tiempo, volvió a expresar su respaldo a Adorni y aseguró que mantiene su confianza en el ahora exfuncionario, al sostener que su salida estuvo vinculada a las amenazas que, según afirmó, recibió su familia. Sin embargo, las evidencias de corrupción se acumulan una sobre otra en la justicia.
En paralelo, el Gobierno también oficializó cambios en el área de comunicación. Aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa y designó en su reemplazo a Fernández.
Fernández es locutor nacional y especialista en comunicación institucional. Antes de su incorporación al Gobierno desarrolló tareas en medios de comunicación y en el sector privado, donde integró el área de prensa de YPF. También trabajó en organizaciones como la Unión Industrial de Avellaneda, la Federación Argentina de la Industria Papelera, Plástica y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.
Con estas designaciones, el Ejecutivo completó la reorganización de la Jefatura de Gabinete y del área de Comunicación tras la salida de Adorni y Lanari.
Decreto 548/2026:
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