Panorama desolador: el ajuste de Javier Milei ya eliminó 70 mil empleos en el Estado

Le sigue el Banco de la Nación Argentina, con 2.368 puestos de trabajo menos, en un contexto en el que el Gobierno mantiene su intención de avanzar con su privatización.

En tanto, Aerolíneas Argentinas registró 1.993 despidos, mientras que la Casa de Moneda contabilizó 715 bajas, una situación que, según el informe, afecta su capacidad operativa.

La nómina continúa con la Agencia de Publicidad del Estado, donde se produjeron 638 despidos; Belgrano Cargas y Logística, con 594, y Fabricaciones Militares, donde fueron desvinculados 450 trabajadores.

Denuncian cientos de despidos en la CNEA y los trabajadores se movilizan en todo el país

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una jornada de fuerte tensión luego de que se informara la baja de cientos de contratos a partir del 1 de julio. Ante la falta de respuestas de las autoridades, los trabajadores del organismo se movilizaron en la sede central de Buenos Aires y también en el Centro Atómico Bariloche.

Según denunciaron ATE CNEA y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN), las notificaciones comenzaron a llegar a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y alcanzan a buena parte de los cerca de 350 trabajadores contratados del organismo, entre investigadores, profesionales, técnicos y personal especializado. Sostienen que las autoridades se niegan a recibir a los representantes de los trabajadores, lo que profundizó el conflicto.

Frente a este escenario, iniciaron una concentración en la sede central de la CNEA para reclamar la renovación inmediata de los contratos y denunciar el impacto que las desvinculaciones tendrían sobre proyectos estratégicos vinculados al desarrollo nuclear argentino. En paralelo, trabajadores del Centro Atómico Bariloche realizaron una protesta en el ingreso al predio, donde también se vive un clima de incertidumbre por la continuidad laboral.

La situación se produce después de varias semanas de advertencias de los gremios, que habían alertado sobre el vencimiento de alrededor de 350 contratos el 30 de junio. En ese momento denunciaban que muchos de esos vínculos laborales venían renovándose cada tres meses desde fines de 2025 y reclamaban una definición por parte de las autoridades, que finalmente no llegó.

Aseguran que los despidos afectan a profesionales altamente calificados que participan en proyectos considerados estratégicos para el país, como el reactor multipropósito RA-10, el desarrollo del reactor CAREM y distintas líneas de investigación nuclear, y advierten que la pérdida de ese personal implicaría un retroceso difícil de revertir para el sistema científico y tecnológico argentino.

Asimismo, denunciaron que las desvinculaciones forman parte de un proceso de "desmantelamiento" de la CNEA, que incluye recortes presupuestarios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la paralización de proyectos. "Mientras cientos de familias esperan una definición sobre su futuro laboral, la conducción de la CNEA mantiene cerrados los canales de negociación y no brinda respuestas a los reclamos", señalaron en un comunicado.

Desde ATE CNEA y APCNEAN exigieron la renovación inmediata de todos los contratos, el cese de los despidos y la apertura urgente de una mesa de diálogo para garantizar la continuidad de las capacidades científicas, tecnológicas y productivas de uno de los organismos estratégicos del Estado argentino.