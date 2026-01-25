"No paro de triunfar": el accidentado debut de Fernando Iglesias en la embajada
Fiel a su estilo, el ex diputado y flamante embajador ante la Unión Europea, escribió una polémica crónica de su fallida llegada a la oficina.
El Gobierno designó recientemente a Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea. El ex diputado es reconocido por generar siempre conflicto en las redes como otros representantes libertarios.
Este domingo, coherente con su fama, relató en X su fallida llegada a las oficinas de la embajada en Europa. Algunos usuarios respondieron jocosos y otros indignados con su relato. "Extraordinario debut como embajador. Aprovechando que mi familia todavía no llegó me vine el domingo a trabajar a la oficina. De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía. Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia. Quedé en la calle, en remerita y con 5°, sin teléfono y sin llaves de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina. No paro de triunfar. Que no decaiga", escribió Iglesias.
Fernando Iglesias fue designado embajador argentino ante la Unión Europea
El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea. La medida amplía el rango diplomático que le había sido otorgado días atrás, cuando fue nombrado embajador ante el Reino de Bélgica.
En el texto oficial se señala que su función será “garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales” de la Argentina. La norma fue firmada por el presidente Milei y aclara que el nuevo cargo no entra en contradicción ni afecta el desempeño de Iglesias como embajador ante Bélgica, designación que había sido formalizada el 8 de enero.
La designación se oficializó a pocas horas de la firma en Asunción del demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para este sábado, con la presencia de Milei y sus pares de Uruguay y Paraguay.
Desde el Ejecutivo explicaron que la duplicación de funciones se fundamenta en que la sede institucional de la Unión Europea se encuentra en Bruselas, ciudad en la que el diplomático desarrollará ambas tareas. Según el Gobierno, esta situación permitiría centralizar la representación argentina en el bloque europeo desde la capital belga.
No obstante, el decreto también hace referencia al impacto presupuestario de la medida. En ese sentido, el texto indica que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto” del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tras conocerse la decisión, Iglesias agradeció la confianza del Ejecutivo y afirmó: “Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”.
Iglesias ya había visitado Bruselas en octubre del año pasado, cuando participó en reuniones vinculadas a las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bélgica y al acuerdo Mercosur-UE. Tras la autorización del Consejo de la Unión Europea para avanzar con el tratado, sostuvo que se trata de “un enorme paso adelante”, aunque advirtió que aún resta la firma formal y la aprobación de los parlamentos nacionales.
Durante ese viaje, el entonces diputado se reunió con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Pierre-Emmanuel De Bauw; con autoridades del Royal Higher Institute for Defence; y con miembros del Parlamento Europeo y otros funcionarios internacionales.
