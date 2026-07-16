Javier Milei se retiró de Casa Rosada asediado por el rechazo de la gente: "¡Chorro!"
En una jornada donde se dedicó a fustigar el gesto de los jugadores de la Selección Argentina por Malvinas, Milei sintió el rechazo de algunos argentinos.
Sin lugar a dudas, el país amaneció feliz este jueves, luego de que la Selección Argentina venciera a Inglaterra y lograra meterse en una nueva final de Mundial. No obstante, la bandera de Malvinas exhibida por los jugadores trajo mucha polémica, especialmente, tras las esperables declaraciones de Javier Milei.
Lo que para los argentinos fue un gesto de patriotismo, fue calificado por el jefe de Estado como algo "berreta" e "imprudente", despertando así bronca entre la gente. Tal vez por esto o porque el país se hunde en una profunda crisis económica es que este jueves Milei se retiró de Casa Rosada siendo abucheado: "¡Chorro!", le gritaron.
El momento fue captado por las cámaras de A24, mientras el mandatario salía en uno de los vehículos presidenciales.
Qué dijo Javier Milei sobre el gesto de la Selección Argentina con la bandera de Malvinas
"Las cosas que pasan en la cancha, con los jugadores, no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, digamos, en el peor de los casos Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de 30.000 dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso", expresó el Presidente a radio El Observador 107.9.
"Pero al mismo tiempo es muy bueno que hagas la pregunta, porque muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto", le señaló a los conductores.
"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes, así que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", reforzó en referencia a los jugadores que mantuvieron en vilo a la Argentina y a Inglaterra en la tarde del miércoles.
En otro tramo de la charla radial Javier Milei reconoció que el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos", e intentó mantener la diplomacia interna para no abalanzarse sobre los jugadores de la Selección.
"Digamos, es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".
Pronto saltó la ficha: "Pero eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones o entender algunas cuestiones... Digamos, un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendió... los veteranos", agregó en referencia a los comentarios previos al partido.
"Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y las vamos a hacer (sic) en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar", señaló el mandatario, para quien "los avances enormes que hemos tenido en la temática en el último tiempo, ya sea con el accionar de Gerardo Werthein y, de Pablo Quirno en el último tiempo, con los acercamientos a Estados Unidos, eso ha permitido que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros", en referencia a la labor del actual Canciller y el anterior.
"Por lo tanto eso está en otro carril. Eso hay que manejarlo inteligentemente, son cosas distintas. Si empezamos a mezclar nos vamos a equivocar complicado. El tema es quién comete el error. En una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles, podrían tener consecuencias muy negativas", advirtió.
Dentro del Gobierno de Javier Milei se escucharon voces distintas estas semanas, desde la "V" de la victoria de Patricia Bullrich con su termo de Malvinas hasta el recuerdo de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia su padre, veterano de la contienda de 1982.
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