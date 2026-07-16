Javier Milei se retiró de Casa Rosada asediado por el rechazo de la gente: "¡Chorro!"

"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes, así que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", reforzó en referencia a los jugadores que mantuvieron en vilo a la Argentina y a Inglaterra en la tarde del miércoles.

En otro tramo de la charla radial Javier Milei reconoció que el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos", e intentó mantener la diplomacia interna para no abalanzarse sobre los jugadores de la Selección.

"Digamos, es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

Pronto saltó la ficha: "Pero eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones o entender algunas cuestiones... Digamos, un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendió... los veteranos", agregó en referencia a los comentarios previos al partido.

"Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y las vamos a hacer (sic) en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar", señaló el mandatario, para quien "los avances enormes que hemos tenido en la temática en el último tiempo, ya sea con el accionar de Gerardo Werthein y, de Pablo Quirno en el último tiempo, con los acercamientos a Estados Unidos, eso ha permitido que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros", en referencia a la labor del actual Canciller y el anterior.

"Por lo tanto eso está en otro carril. Eso hay que manejarlo inteligentemente, son cosas distintas. Si empezamos a mezclar nos vamos a equivocar complicado. El tema es quién comete el error. En una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles, podrían tener consecuencias muy negativas", advirtió.

Dentro del Gobierno de Javier Milei se escucharon voces distintas estas semanas, desde la "V" de la victoria de Patricia Bullrich con su termo de Malvinas hasta el recuerdo de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia su padre, veterano de la contienda de 1982.