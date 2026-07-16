"Andate a vivir a Cuba": Javier Milei estalló en la Bolsa de Comercio cuando lo interrumpieron con reclamos

"Sí, voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más", sentenció Milei, teniendo que pausar su discurso debido a la catarata de aplausos y cánticos de apoyo de la platea empresarial.

Para cerrar el tenso cruce, y una vez que cesaron los aplausos de los presentes, el Presidente miró fijamente hacia el sector donde se encontraba la persona que lo cuestionaba y le dejó una última frase lapidaria.

"Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba", remató, cerrando el episodio con otro fuerte respaldo del auditorio.