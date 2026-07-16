"Andate a vivir a Cuba": Javier Milei estalló en la Bolsa de Comercio cuando lo interrumpieron con reclamos
Durante su discurso ante empresarios, el Presidente fue interrumpido mientras criticaba las herencias del populismo y se mostró visiblemente nervioso.
La disertación del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires dejó un momento de altísima tensión que no tardó en volverse viral. En medio de un análisis técnico sobre el impacto del déficit fiscal en la economía privada, el mandatario protagonizó un fuerte cruce verbal con uno de los asistentes que lo increpó desde las gradas.
El momento se produjo cuando Milei exponía sobre la supuesta inviabilidad del crecimiento en contextos de descalabro macroeconómico.
"Por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista, que genera 15 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, se van a estrellar", señalaba el Presidente cuando fue interrumpido por gritos provenientes del público, cuyo contenido exacto no llegó a ser captado con claridad por los micrófonos.
La furia de Javier Milei en la Bolsa de Comercio
Inmediatamente, el jefe de Estado interrumpió su hilo conceptual para hacer frente al reclamo y defender las medidas tomadas durante sus primeros meses de gestión. "No, ahora no, antes nosotros salimos de eso, justamente. Es decir, nosotros hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantado la bomba", replicó con firmeza.
Ante una nueva réplica a los gritos por parte del mismo individuo, el líder libertario redobló la apuesta y lanzó una contundente definición sobre su futuro político, lo que desató una ovación generalizada en el salón.
"Sí, voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más", sentenció Milei, teniendo que pausar su discurso debido a la catarata de aplausos y cánticos de apoyo de la platea empresarial.
Para cerrar el tenso cruce, y una vez que cesaron los aplausos de los presentes, el Presidente miró fijamente hacia el sector donde se encontraba la persona que lo cuestionaba y le dejó una última frase lapidaria.
"Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba", remató, cerrando el episodio con otro fuerte respaldo del auditorio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario