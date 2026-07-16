Javier Milei despotricó contra la Selección Argentina por la bandera de Malvinas: "Imprudentes"
Aunque reconoció que es "válido y lícito" que los jugadores se expresen en la cancha, el Presidente no pudo ocultar su indignación durante mucho tiempo.
La diplomacia es elemental entre los países, pero a veces también juega un rol clave en el plano doméstico. Tanto es así que este jueves Javier Milei sorprendió con indignación por los jugadores de la Selección argentina que exhibieron una bandera con la leyenda sobre las islas Malvinas al final del partido con Inglaterra.
Mientras funcionarios del gobierno del Reino Unido reclamaron furibundos una investigación de la FIFA por el "trapo" en el que se podía leer "Las Malvinas son argentinas", el presidente Javier Milei despotricó contra los miembros de la Scaloneta por "lo imprudente del actuar".
"Las cosas que pasan en la cancha, con los jugadores, no son parte de la diplomacia. Por lo tanto, digamos, en el peor de los casos Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de 30.000 dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso", expresó el Presidente a radio El Observador 107.9.
"Pero al mismo tiempo es muy bueno que hagas la pregunta, porque muestra lo imprudente del actuar de personas que podrían tener responsabilidades serias en esto", le señaló a los conductores.
"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias que podrían estar generando ruidos corresponden a personas intrascendentes, así que nadie les da importancia y nadie los considera seriamente, tengan o no tengan cargos relevantes", reforzó en referencia a los jugadores que mantuvieron en vilo a la Argentina y a Inglaterra en la tarde del miércoles.
En otro tramo de la charla radial Javier Milei reconoció que el reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos", e intentó mantener la diplomacia interna para no abalanzarse sobre los jugadores de la Selección.
"Digamos, es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".
Pronto saltó la ficha: "Pero eso me parece que tampoco tiene que inducir a hacer malas interpretaciones o entender algunas cuestiones... Digamos, un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendió... los veteranos", agregó en referencia a los comentarios previos al partido.
"Efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y las vamos a hacer (sic) en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar", señaló el mandatario, para quien "los avances enormes que hemos tenido en la temática en el último tiempo, ya sea con el accionar de Gerardo Werthein y, de Pablo Quirno en el último tiempo, con los acercamientos a Estados Unidos, eso ha permitido que la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros", en referencia a la labor del actual Canciller y el anterior.
"Por lo tanto eso está en otro carril. Eso hay que manejarlo inteligentemente, son cosas distintas. Si empezamos a mezclar nos vamos a equivocar complicado. El tema es quién comete el error. En una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles, podrían tener consecuencias muy negativas", advirtió.
Dentro del Gobierno de Javier Milei se escucharon voces distintas estas semanas, desde la "V" de la victoria de Patricia Bullrich con su termo de Malvinas hasta el recuerdo de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia su padre, veterano de la contienda de 1982.
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