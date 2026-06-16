Javier Milei será el principal expositor del próximo evento de la Fundación Faro: quién lo acompañará

"Además: presentación de "La Batalla por la Macroeconomía" de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente", cierra la convocatoria al público afín, que podrá seguir el evento vía streaming.

Pero, ¿quién es David Friedman además de hijo del reconocido Premio Nobel de Economía que tanto le gusta citar a Javier Milei?

David Director Friedman, de 81 años, es un profesor universitario estadounidense que se destacó como escritor y economista, y es definido como uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo.

Como parte de su labor académica defiende una sociedad libre sin poder público desde un punto de vista fundamentalmente "consecuencialista", y desarrolló una forma de anarcocapitalismo en la que todos los bienes y servicios, incluida la propia ley, pueden ser producidos por el libre mercado.

El concepto de que hasta la ley esté manufacturada por el mercado, y no que sea un marco de acción del mismo, parece estar en línea con la agenda desreguladora que mantiene el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.