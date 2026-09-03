El día que Javier Milei ponderó a Margaret Thatcher y aseguró que "nos tocó una guerra y la perdimos"

"Digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos", sostenía en ese momento sobre Malvinas.

Quién fue Margaret Thatcher y qué rol tuvo en el hundimiento del General Belgrano

Margaret Thatcher (1925–2013) fue una política británica que se desempeñó como primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990.

Fue la primera mujer en ocupar ese cargo y lideró el Partido Conservador. Apodada la "Dama de Hierro", su gestión se caracterizó por reformas económicas neoliberales (privatizaciones, reducción del gasto público y desregulación) y una postura exterior firme e intransigente.

Rol en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano

Durante la Guerra de Malvinas en 1982, Margaret Thatcher tuvo un rol directo y decisivo al autorizar el ataque y hundimiento del crucero argentino ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982.

El crucero argentino fue detectado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Dado que la embarcación argentina se encontraba fuera de la "Zona de Exclusión Total" declarada por los propios británicos alrededor de las islas, las reglas de empeñamiento militares vigentes impedían atacarlo sin autorización previa del gabinete británico.

Thatcher reunió a su gabinete de guerra en Chequers y autorizó formalmente el cambio de las reglas de empeñamiento para ordenar el ataque al barco.

Fue entonces que dos torpedos lanzados por el submarino causaron el hundimiento del buque y la muerte de 323 marinos argentinos, representando casi la mitad de las bajas argentinas durante todo el conflicto. Thatcher sostuvo a lo largo del tiempo que el hundimiento fue una decisión estrictamente militar y justificada para defender a las fuerzas británicas en el mar. Argumentó que, aunque el buque navegaba en un rumbo alejado de las islas al momento del impacto, constituía una amenaza potencial para la flota británica.