El día que Javier Milei ponderó a Margaret Thatcher y aseguró que "nos tocó una guerra y la perdimos"
Hoy, el presidente reclama la soberanía de las Malvinas. No obstante, hace no tanto sostenía que Thatcher "ha sido una gran líder de la humanidad".
Este jueves por la noche, Javier Milei habló por cadena nacional y defendió el reclamo argentino respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. No obstante, la reciente historia muestra que este cambio de actitud del presidente huele más a elecciones cercanas y pérdida de credibilidad, que a un posicionamiento genuino.
La base de esta duda se centra en las propias palabras del mandatario durante el debate mano a mano con Sergio Massa, en la antesala a las elecciones presidenciales definitivas del 2023. En aquel momento, Milei sostenía que Margaret Thatcher, quien lideró el hundimiento del General Belgrano en 1982, ha sido "una gran líder de la humanidad".
Qué decía Javier Milei sobre Margaret Thatcher en 2023, apenas tres años atrás
"Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo", manifestaba.
Ante la indignación del candidato del peronismo, sostuvo: "Lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces, ese es tu problema".
Y sumó: "Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Krajv la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Krajv es un pésimo jugador, o con los goles que nos hizo Mbappé en la final tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles".
"Digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos", sostenía en ese momento sobre Malvinas.
Quién fue Margaret Thatcher y qué rol tuvo en el hundimiento del General Belgrano
Margaret Thatcher (1925–2013) fue una política británica que se desempeñó como primera ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990.
Fue la primera mujer en ocupar ese cargo y lideró el Partido Conservador. Apodada la "Dama de Hierro", su gestión se caracterizó por reformas económicas neoliberales (privatizaciones, reducción del gasto público y desregulación) y una postura exterior firme e intransigente.
Rol en el hundimiento del crucero ARA General Belgrano
Durante la Guerra de Malvinas en 1982, Margaret Thatcher tuvo un rol directo y decisivo al autorizar el ataque y hundimiento del crucero argentino ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982.
El crucero argentino fue detectado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Dado que la embarcación argentina se encontraba fuera de la "Zona de Exclusión Total" declarada por los propios británicos alrededor de las islas, las reglas de empeñamiento militares vigentes impedían atacarlo sin autorización previa del gabinete británico.
Thatcher reunió a su gabinete de guerra en Chequers y autorizó formalmente el cambio de las reglas de empeñamiento para ordenar el ataque al barco.
Fue entonces que dos torpedos lanzados por el submarino causaron el hundimiento del buque y la muerte de 323 marinos argentinos, representando casi la mitad de las bajas argentinas durante todo el conflicto. Thatcher sostuvo a lo largo del tiempo que el hundimiento fue una decisión estrictamente militar y justificada para defender a las fuerzas británicas en el mar. Argumentó que, aunque el buque navegaba en un rumbo alejado de las islas al momento del impacto, constituía una amenaza potencial para la flota británica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario