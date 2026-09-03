Malvinas: el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y decretó medidas urgentes tras la cadena nacional

Asimismo, el proyecto establece la implementación de un régimen específico destinado a la protección de infraestructuras críticas, sumado a un marco reforzado de seguridad aeroespacial y marítima para disuadir cualquier vulneración a la integridad territorial argentina.

Hacia el cierre del comunicado, el Ejecutivo retomó el llamado a la unidad de la dirigencia política formulado por el Presidente durante su discurso: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", concluye el texto.