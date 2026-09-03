Malvinas: el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y decretó medidas urgentes tras la cadena nacional
Tras el mensaje presidencial, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que detalla herramientas legales y diplomáticas.
La cadena nacional brindada por el presidente Javier Milei tuvo su correlato institucional inmediato con la publicación de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, con el detalle de los proyectos de Ley y decretos con los que pretende avanzar el Gobierno.
A través del texto, el Ejecutivo ratificó las medidas concretas anunciadas para hacer frente a lo que calificaron como "un peligro concreto y urgente" para la soberanía nacional: el avance inconsulto del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
El Gobierno informó que el primer mandatario dispuso la firma de un decreto reglamentario y la remisión formal de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Honorable Congreso de la Nación. La iniciativa surge en respuesta a una situación inédita advertida por la administración libertaria.
"La extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advierte el escrito oficial, señalando que la maniobra busca consolidar la ocupación británica a través de la explotación económica.
Causa Malvinas: consejo de Seguridad Nacional e infraestructura crítica
El núcleo de la normativa enviada al Parlamento contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo concebido para centralizar y coordinar de manera transversal las políticas de defensa, inteligencia de estado, diplomacia exterior (Cancillería) y la cartera económica.
Asimismo, el proyecto establece la implementación de un régimen específico destinado a la protección de infraestructuras críticas, sumado a un marco reforzado de seguridad aeroespacial y marítima para disuadir cualquier vulneración a la integridad territorial argentina.
Hacia el cierre del comunicado, el Ejecutivo retomó el llamado a la unidad de la dirigencia política formulado por el Presidente durante su discurso: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", concluye el texto.
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