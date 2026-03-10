Javier Milei viaja a Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast

Por otra parte, el presidente no participará de la exposición Expoagro debido a que el sábado viaja a España para participar del Foro Económico de Madrid.

Asume José Antonio Kast en Chile: qué presidentes estarán en el traspaso de mando

Chile se prepara para una nueva ceremonia de traspaso presidencial. Este 11 de marzo, el mandatario saliente Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional de Chile y que contará con una importante presencia de líderes internacionales.

El evento marcará el inicio de un nuevo período de gobierno en el país trasandino y reunirá a más de mil invitados, entre autoridades chilenas, representantes diplomáticos y jefes de Estado de distintos países. La ceremonia de cambio de mando en Chile suele ser uno de los encuentros políticos más relevantes de la región y esta edición no será la excepción.

Entre los mandatarios confirmados para asistir se encuentra Javier Milei, quien viajará especialmente para participar del traspaso presidencial. También estarán presentes otros líderes latinoamericanos como Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica; Daniel Noboa, mandatario de Ecuador; Santiago Peña, presidente de Paraguay; y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. A ellos se suman José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y Luis Abinader, mandatario de República Dominicana.

El encuentro también tendrá presencia europea. Entre los invitados más destacados estará el rey Felipe VI de España, quien participará en representación de la monarquía española. Además, asistirán autoridades de otros países, como el presidente de Armenia Vahagn Khachaturyan y el presidente de Hungría Tamás Sulyok.

En paralelo, se espera la participación de delegaciones oficiales de distintos países y de representantes de organismos internacionales, lo que convierte al evento en uno de los encuentros diplomáticos más importantes que tendrá Chile durante este año.

Sin embargo, también habrá algunas ausencias llamativas. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló su viaje a último momento y no estará presente en la ceremonia. Tampoco participará el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La ceremonia de traspaso presidencial se desarrollará en el Congreso chileno, en la ciudad de Valparaíso, donde el presidente electo asumirá oficialmente el mando del país. Allí, José Antonio Kast recibirá la banda presidencial de manos de Gabriel Boric, en un acto institucional que será seguido con atención tanto en Chile como en el resto de América Latina.