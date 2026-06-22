Javier Milei viaja esta semana a España: sumará su sexta visita desde que llegó al Gobierno
El Presidente permanecerá en Madrid entre el 24 y el 27 de junio, donde mantendrá reuniones con empresarios y ofrecerá una clase de economía.
El presidente Javier Milei concretará esta semana su sexto viaje a España desde que inició su gestión. El mandatario permanecerá en Madrid entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio, en el marco de una agenda enfocada en reuniones con empresarios con el objetivo de impulsar inversiones hacia la Argentina.
El encuentro con representantes del sector financiero y corporativo fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, con la intención de fortalecer los vínculos económicos bilaterales y promover la llegada de capitales europeos a distintos proyectos locales.
Entre los grupos de inversión con los que el jefe de Estado mantendrá reuniones se encuentran directivos del Banco Santander y del BBVA, representantes de Telefónica, ejecutivos de Mapfre y otros referentes de compañías españolas con presencia en el país, como Iberia, Indra y Dia.
La agenda de Javier Milei en España
Según se informó, el viernes 26 el Presidente brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una institución privada y católica. En ese marco, las autoridades prevén otorgarle una medalla y una distinción honorífica, en una iniciativa impulsada por el catedrático de Economía Aplicada, Javier Morillas.
Por el momento, y al igual que en sus anteriores visitas, no están previstas reuniones oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países.
Tras su paso por España, Milei continuará con su agenda internacional en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizará el 30 de junio en Asunción, Paraguay. Luego viajará a Estados Unidos, donde participará del acto por el Día de la Independencia el 4 de julio.
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