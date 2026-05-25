El arzobispo de Buenos Aires pidió a Javier Milei por quienes "sufren la parálisis por la falta de trabajo"

Seguidamente, fue más explícito al afirmar que “nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”.

Pidió que la Argentina no se "olvide de su historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar", llamando a tener una "memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la Nación", porque ello "nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados".

"Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche", apuntó el arzobispo de Buenos Aires ante la azorada mirada de la mayor parte de los funcionarios libertarios, otros que se mostraron inquietos y unos pocos impávidos.

En ese sentido, Cueva sostuvo que “nos falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, que lo haga por los que no puedan más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades… Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como decía Francisco", agregó.

javier milei y el gabinete tras el tedeum Javier Milei y su gabinete tras participar del Tedeum.

"La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos", completó monseñor Jorge García Cuerva, cuyo trabajo pastoral se desarrolló en barrios vulnerables como referente de los llamados "curas villeros".