Javier Milei volvió a despotricar desaforadamente contra el "socialismo" y las "causas nobles"

“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que ese mecanismo se repite tanto en la Argentina como en otros países de América Latina gobernados por el “socialismo”

En otro tramo de su publicación, Milei expresó que quienes reclaman por más recursos para las universidades públicas o los discapacitados “no defienden derechos. Defienden cajas”, pidiendo finalmente “que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso”.

“Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”, concluyó el jefe de Estado, sin hacerse cargo de que los organismos que deben abrir las cuentas, publicar los contratos y rendir cuentas pertenecen a su gestión.