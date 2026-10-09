Javier Milei volvió a despotricar desaforadamente contra el "socialismo" y las "causas nobles"
El Presidente aseguró que “el socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente” al apropiarse de “causas nobles” y así “justificar curros”.
Javier Milei volvió a usar las redes sociales para despacharse a gusto sobre los temas que tanto irritan a su gobierno, como los derechos de los jubilados o los de las personas con discapacidades, a quien pretende hundir en la miseria y la desprotección.
En X, su territorio preferido para la militancia anarcocapitalista y hasta para el debate político, se pronunció ahora contra lo que denominó “la estafa de las banderas nobles” y acusó al “socialismo” de utilizar causas sociales para justificar presuntos negocios políticos.
Por medio de un largo posteo, sostuvo que “el socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina” y aseguró que “se apropia de causas nobles para justificar curros indefendibles”.
Según el mandatario, “primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”.
Cuestionó las reacciones frente a los intentos de fiscalizar el destino de los recursos públicos y afirmó que, cuando alguien pretende auditar esas estructuras, aparece lo que definió como un “chantaje moral”, agregando que “no muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, agregó.
“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que ese mecanismo se repite tanto en la Argentina como en otros países de América Latina gobernados por el “socialismo”
En otro tramo de su publicación, Milei expresó que quienes reclaman por más recursos para las universidades públicas o los discapacitados “no defienden derechos. Defienden cajas”, pidiendo finalmente “que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso”.
“Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”, concluyó el jefe de Estado, sin hacerse cargo de que los organismos que deben abrir las cuentas, publicar los contratos y rendir cuentas pertenecen a su gestión.
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