Javier Milei y Yuyito González, separados en el cierre del año: los detalles de Argenzuela

"En Olivos están preparando el vitel toné, las milanesas, pero sin papas fritas... Pasa el Año Nuevo con los perros y sin Yuyito", indicó el periodista que ofició de conductor del programa de C5N, en relación a la celebración del mandatario.

La panelista Sofía Caram indicó que "hasta hace unas horas, Milei estaba con Yuyito", y detalló que el libertario "con la hermana lo pasa seguro, porque viven juntos" y sobre la pareja, contó que "hasta hace un rato estaban juntos".

mieli_ano_nuevo.jpg

Javier Milei y Yuyito González, ¿separados en Nochebuena?

En su segunda Nochebuena como Presidente de la Nación, Javier Milei había optado por la familia de sangre que es, en otras palabras, su círculo íntimo, por lo que la pasó sin su pareja Yuyito González, quien no dudó en dedicarle un tierno posteo en sus redes sociales.

Si bien durante el mediodía del martes 24 de diciembre el jefe de Estado almorzó con su novia, durante la noche la pareja se separó: Milei disfrutó la Nochebuena junto a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, sumado a sus padres que también formaron parte de la íntima velada.

La prueba de que Milei y Yuyito han compartido un almuerzo pre-navideño juntos fue la publicación que realizó la exvedette en su Instagram, donde se los puede ver muy pegados uno al otro, mientras suena "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey.

yuyito posteo navideño milei.jpg