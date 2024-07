Diego Giacomini, exsocio de Javier Milei, destrozó su plan económico

"Iban a dolarizar y no lo hicieron. No iban a emitir (billetes) y lo hicieron a lo loco... Realmente esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña", espetó Giacomini, para quien "el Presidente no tiene mucha reputación y credibilidad de su plan económico".

ex socio milei

Giacomini fue socio de Javier Milei hasta septiembre de 2020, cuando el economista decidió entrar a la arena política con el armado de La Libertad Avanza.

A seis meses de comenzado el mandato de Milei, Giacomini sopesó que "el cepo, en la película de mediano plazo y largo plazo, por un lado es cada vez más escasez de dólares, por lo tanto en la tendencia va a ser: un dólar libre cada vez más caro, una brecha cada vez más ancha, y presiones sobre la política de cambio oficial para que sea modificada y se valúe".

"Las otras caras van a ser: un riesgo país que va a dejar de bajar y después va a subir; una inflación que va a tener formas de U, va a bajar de la mano de la recesión, va a encontrar un piso que no va a poder quebrar y después se va a revertir y la inflación se va a volver a acelerar", enumeró.

También se refirió a que en materia de actividad económica habrá "un nivel muy mediocre, estancado en niveles de depresión o altísima recesión como los que tenemos, con pérdida de empleo, aumento de desempleo y caída de poder adquisitivo del salario real".

"Eso es el cepo", señaló el economista.

"A medida que pasa el tiempo sin levantar el cepo, no es que el tiempo juega a favor y lo que uno va haciendo produce que sea mas sencillo y menos costoso. A medida que pasa el tiempo sin levantar el cepo, los costos de tenerlo son cada vez más altos. Las dificultades para levantarlos son más grandes", concluyó.