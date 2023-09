El equipo de Javier Milei analiza que no vaya a los debates presidenciales

Según trascendió, la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó una reunión para definir los detalles de los debates. Por parte del libertario, fueron Karina Milei y Santiago Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, y los representantes de los otros partidos sintieron que era una posibilidad que el economista no vaya.

En ese contexto, la hermana del economista habría planteado el tema de las sanciones y consultó si Daniel Scioli fue sancionado por no ir al debate de 2015, desconociendo que en ese momento todavía no era obligatorio, ya que la ley fue aprobada en 2016 y establece la quita de espacios publicitarios en radio y TV para el que no asista.

En tanto, en el equipo de Sergio Massa ya se están preparándose para la contienda y una de las cartas que podría usar el ministro es el vínculo que tiene el libertario con Eduardo Eurnekián, un empresario vinculado y beneficiado por las concesiones estatales.

En las últimas horas, Javier Milei sumó a su equipo a dos hombres de confianza del empresario: Guillermo Francos, sindicado como posible ministro del Interior; y Nicolás Posse, que iría como jefe de Gabinete.