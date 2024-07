El increíble mensaje del Gobierno de Javier Milei: "No bajó el consumo, ahora se consume menos"

El Gobierno de Javier Milei se anima a todo

"Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga porque esto en casa pasó...", dijo uno Serenellini para explicar que antes no se podían pagar las prepagas pero igual la clase media la pagaba, en una extraña reflexión.

"Hay un reacomodamiento en relación a mi ingreso y a lo que puedo comprar", agregó luego el militante macrista devenido en libertario, para cerrar su participación en el programa partidario de Milei, que conduce Jonatan Viale, con una frase que quedará para la historia.

"Me decía el dueño de un frigorífico en Tucumán 'se paró el consumo'. No se paró el consumo, consumimos todos menos. Si vendías 10 kilos de carne hoy vendés 5 y es lo que podemos comprar", sentenció.

Hay que "aceptar y no tener vergüenza" de que una familia "coma solo una vez al día"

Vocero de Milei

El periodista del canal de noticias La Nación+ Eduardo Serenellini expresó en el programa que conduce que las familias argentinas ya comenzaron a ajustar sus gastos y habrá que "aceptar" que este la posibilidad de de comer solo una vez por día luego de las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei.

El periodista se refirió en particular a la clase media, donde algunos deberán de olvidarse de ver Netflix o plataformas similares, otros no usar el auto y un grupo optar solo almorzar o cenar.

"Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá 'no lo uso más', y otro, y ese es el que esta grave, dirá no hay desayuno y no hay almuerzo, o sea, en distinto nivel todos estamos recortando", sentenció Serenellini, con la locutora que tenía a su lado asentando sus dichos afirmando varias veces "está bien".

El periodista de La Nación+ y su compañera de programa varias veces marcaron que todos tendrán que recortar gastos, algunos tendrá que aceptar usar menos su auto y no ver una serie y a otros les tocará no comer, algo que no debe provocar vergüenza.

"Es una realidad, hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza, no nos tiene que dar vergüenza, decir 'mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas' y se terminó, es así", completó Serenellini.