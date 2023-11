El papa Francisco saludó a Javier Milei: qué regalo le envió al nuevo presidente

Desde el partido libertario calificaron como "muy buena" la comunicación. Durante todo el diálogo se dirigió al obispo de Roma como “Su Santidad”. Según se pudo conocer, el Papa “habló de de enviarle un rosario como regalo”.

En sus últimas declaraciones, el ahora mandatario electo manifestó que recibiría al Papa en una eventual visita a la Argentina como "jefe de Estado y líder de la Iglesia".

El contacto se habría dado a través de un allegado de Ramiro Marra, excandidato a Jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando sonó el teléfono, el nuevo jefe de Estado estaba grabando una entrevista televisiva y su futura canciller, Diana Mondino, lo buscó personalmente y le pidió que interrumpiera el reportaje.

Francisco tiene planeado viajar a la Argentina durante 2024, un destino al que no visitó nunca en sus once años de papado a pesar de haber viajado en varias ocasiones al continente. Según informaron, no dependía de quién ganara las elecciones.

llamado papa milei

Qué había dicho Milei del Papa en el debate

Durante el debate presidencial en Santiago del Estero, Sergio Massa le recordó a Javier Milei sus agravios al papa Francisco y le reclamó que le pidiera públicamente disculpas.

"La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia", lanzó Massa.

El entonces candidato presidencial de La Libertad Avanza dijo que ya pidió perdón y que "lo volvería a hacer" en relación a sus injurias contra la figura del papa Francisco.

"Si me equivoco no tengo problema en decir que estoy arrepentido por eso. Dije que si el Papa quería venir (a la Argentina) se lo iba a respetar como jefe de Estado y líder de la Iglesia católica", contestó Milei.