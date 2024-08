El picante mensaje de Javier Milei sobre Alberto Fernández: "Y pensar que todo esto..."

El celular de Cantero terminó en manos de la justicia debido a que se sospecha que tuvo un rol -al igual que Alberto Fernández- en un supuesto esquema de corrupción vinculado a los seguros de vida cuyas pólizas y comisiones eran decididas por el Estado.

"Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a la justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista...", escribió este viernes Javier Milei, una vez más tras bajarse de un avión.

Esta no fue la primera intervención del actual mandatario, ya que esta semana, cuando se confirmó la denuncia de Fabiola Yáñez y la implementación de medidas de protección a su favor, Javier Milei también reflexionó sobre las políticas "de género" del gobierno anterior.

"A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon 'políticas de género'. Una estafa de la cual se beneficiarion unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos", convino.

"Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", aseguró Milei.