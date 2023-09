El referente de Javier Milei en Educación elogió la eficacia de la Alemania nazi para asesinar judíos

Al evaluar de forma negativa a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que se utilizan en Argentina para determinar el piso de lo que deben aprender los alumnos, Krause apuntó: "¿Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos? ¿No hubiera sido mucho mejor? En vez de en vez de matar seis millones de judíos, seguramente hubieran sido mucho menos porque hubiera habido ineficiencias de todo tipo".

milei rabioso.jpg

Las declaraciones de este especialista de LLA se dieron en el marco de un seminario organizado por la Universidad Torcuato Di Tella, donde participaron Krause, miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso; Germán Lodola; el secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación, quien representó a Unión por la Patria (UxP) y la investigadora Mónica Marquina, quien expuso las posturas de Juntos por el Cambio (JxC).

Según informaron desde LLA, Krause es quién prepara a Milei sobre educación, uno de los tres ejes principales que discutirán los candidatos presidenciales en el debate que se desarrollará el próximo domingo en Santiago del Estero.

Krause sostuvo durante el encuentro que "lo que está mal en esencia es el principio del sistema" y la "obligatoriedad de los contenidos".

El docente recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) propuso una separación de la educación y el Estado y cuestionó que un sistema público sea quien "adoctrine" a los hijos de los argentinos.

"Creo que (la educación) esa es una potestad que tienen que tener los padres. Las familias tienen que ser capaces de decidir. Muchas veces encuentro opiniones que dicen que los padres no están en condición de elegir. Si no están en capacidad de elegir la educación, no están en capacidad de elegir a un Presidente", remarcó.

docente aula clase

Para este docente, el principal eje de un eventual gobierno de LLA en materia educativa será "la libertad de contenidos, métodos y elección de proveedores".

"Gran parte de la discusión que ahora tenemos en la campaña se centró en el tema de los voucher (una idea expuesta meses atrás por Milei como un mecanismo para financiar la educación pública), pero eso lo dejo para el final. No me parece que sea lo prioritario", advirtió Krause.

Y en ese sentido, amplió: "La discusión de los vouchers se refiere a darle a la gente la capacidad de elegir, cosa que ahora no se pueden hacer".

Para el referente libertario, los NAPs "crean alumnos militantes" porque "lo que se prioriza y se señala (en los contenidos) es el conflicto".

"En cuanto al análisis del gobierno radical (de Hipólito Yrigoyen), lo que se destaca es el análisis de los conflictos sociales y políticos más relevantes de ese periodo, particularmente la denominada Semana Trágica y los conflictos rurales de la Patagonia en el contexto del impacto mundial y local de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa", señaló Krause, en una critica al contenido curricular de la Historia que se imparte a los alumnos argentinos en las aulas.

Javier Milei - Ministerio de Educación

Para el asesor de Milei, esa metodología de enseñanza constituye "una visión sesgada" de la Historia porque "señala algunos casos de discriminación y genocidio, pero no otros".

Además, propuso permitir que las distintas escuelas o los directores de los establecimientos puedan "ensayar distintos modelos educativos" y que el Estado asuma la capacidad de "aprender y rescatar los que funcionan".

Finalmente, indicó que su espacio busca "libertad de contenidos, libertad de metodologías y "empowerment" (empoderamiento en inglés) de los directores y maestras para que experimenten".

A su turno, Lodola señaló que el sistema de vouchers es excluyente y ejemplificó: “¿Saben lo que pasa con las escuelas rurales argentinas con ese sistema? Cierran, porque se convierten en inviables, porque no se sostienen. Hoy se sostienen gracias al Estado”.

El referente de UxP apuntó que de base serían cerca de 320.000 chicos los que quedarían fuera del sistema, que no se podría aplicar en la Argentina por la estructura federal.

“Sería un sistema que castigará a nuestros chicos, los dejará en las calles. Y en la lectura de LAA esto está detrás del concepto de libertad y saben qué la educación hace a una persona libre. La educación te hace más libre, no menos porque te permite elegir entre un conjunto más amplio de opciones. La educación libera, no restringe la libertad”, afirmó el funcionario.

javier milei.png

Además, acusó a la gestión del expresidente Mauricio Macri de haber desfinanciado la educación y enumeró distintas políticas aplicadas por el actual gobierno, como la ampliación del calendario y de la jornada escolar.

Lodola calificó como “muy bueno al sistema educativo argentino” y elogió las bajas tasas de analfabetismo, las altas tasas de asistencia en el nivel inicial, primario y secundario y las de finalización de primaria y secundaria en comparación con otros países de la región.

Por su parte, la referente en educación de JxC respondió que "en sociedades tan desiguales" incorporar una vieja discusión acerca del financiamiento de la demanda "no resuelve los problemas, sino que los profundiza".

"En general, cuando se habla de la financiación y de la demanda ponen de ejemplo sociedades bastante integradas como Suecia o Finlandia. Poco se habla de lo que pasó en Nicaragua con la introducción de los vouchers, que fue catastrófico y luego tuvieron que volver al sistema centralizado”, recordó Marquina, doctora en Educación Superior.

En este sentido, señaló que la propuesta de "ensayar" de Krause deja al descubierto la necesidad de seguimiento para lo cual "es necesario al Estado".