Empresarios españoles con inversiones en el país repudiaron el ataque de Javier Milei a Pedro Sánchez

Sin embargo los empresarios que lo recibieron el fin de semana ya comenzaron a despegarse de Milei y de la foto de familia que se sacaron el fin de semana pasaron al divorcio casi sin escalas.

Es que las principales multinacionales con inversiones en la Argentina se sumaron al rechazo que inició el jefe de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien habló de “falta de lealtad institucional”

Telefónica, Abertis, Iberia, Naturgy, más los bancos Santander y BBVA rechazaron el ataque de Milei contra el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a la que tachó de “corrupta”.

Las compañías con intereses en la Argentina se plegaron a la posición que había sentado horas antes Garamendi quien calificó de “fuera de tono” los dichos de Milei y consideró que fueron una expresión de “falta de lealtad institucional”.

“Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos”, había señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER. Para el líder de la CEOE, la principal patronal española, “no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” a Sánchez y además hacerlo en Madrid.

Tras ese puntapie inicial, uno tras otro comenzaron a difundirse los comunicados de prensa de grandes compañías que buscaron despegarse de Milei.

El Grupo Telefónica avaló “de manera total” las palabras de Garamendi. Abertis, presente en la Argentina en el negocio de las autopistas, dijo que “este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y, en ningún caso, deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia”.

La energética Naturgy sumó su apoyo a las declaraciones de Garamendi y su presidente, Francisco Reynés, aseguró que "los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión”.