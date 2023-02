Escándalo: Javier Milei y Martín Lousteau, a los insultos en LN+

Yo estaba en el estudio con Javier.

El que se puso a putear como loco fue Lousteau porque se neguó a darle la mano:

ML: pq no me das la mano?

JM: pq no te lo merecés

ML: "catarata" de insultos

JM: riendo en la mesa de Joni Viale



Quieren q @JMilei se saque y no lo consiguen! https://t.co/pGJCUpmb6T