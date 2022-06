Libertarios, no los entenderías: "Antes yo era de izquierda y ahora apoyo a Milei"

El acto contará además con la presencia de los diputados nacionales por La Libertad Avanza, Victoria Villaruel y Ramiro Marra, y también asistirá el diputado provincial de la Rioja, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem.

Libertarios, no los entenderías

Liberal de izquierda c5n

Lautaro Maislin hizo en vivo un nuevo envío de "La voz de la calle", el segmento del programa El Diario que conduce Luli Trujillo. Divina y hermosa confusión es la que tienen algunos de los seguidores del libertario. "Siempre me gustó la política. Antes era de izquierda. Me gustaban un par de ideas, pero nunca milité. Ahora soy liberal", dijo un joven a C5N.

"El lenguaje inclusivo que se ha impuesto no me parece bien. Está bien lo que hace CABA. Me parece bien que no se imponga", dijo sobre la decisión de la ministra de Educación porteña de anunciar su prohibición en las aulas aunque luego se desdijeron.