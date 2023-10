Lilia Lemoine habló en vivo de su relación con Milei

lilia lemoine

Dijo que se metió “al 100%” en política durante la cuarentena por el COVID-19 “porque mi madre se murió en mis brazos”. Afirmó que no se considera “política” pero que se inició de la mano de Milei a quien conoce “como persona”. “Soy muy cercana a él, se quien es. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”, agregó sobre el rol que mantenía como maquilladora del candidato.

“Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”, confesó su sentimiento sobre el economista y agregó: “es algo más” que estar enamorado.

Luego aclaró que respeta su relación con Fátima Flórez: “Creo que Javier está feliz con Fátima, sé que él la quiere y es lo que importa”. No obstante dudó que el vínculo le haga bien a la imagen del candidato a presidente.