Martín Tetaz habló del polémico posteo de Javier Milei sobre Germán Kiczka

RETUIT MILEI TETAZ

El nuevo escándalo protagonizado por Milei se dio luego de que reposteara, una vez más, un polémico tuit de uno de los tantos trolls del Gobierno en el que se tomaba como un chiste la grave denuncia por pedofilia contra el ahora prófugo diputado misionero Germán Kizcka.

"Las agresiones me parece que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer muchos me decían ‘contestale algo’ y yo decía que no vale la pena porque la mejor respuesta es dejarlo expuesto, que se muestre la agenda y que quede claro dónde quieren instalar la agenda de la discusión. Todo esto pasa cuando estamos discutiendo cómo se van a financiar las jubilaciones y el Congreso acaba de aprobar una ley que al Gobierno no le gusta”, dijo Tetaz también a Urbana Play.

Y sentenció: "Además con un tema que no se jode, jugar con eso es penoso".

milei Javier Milei

"Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito", escribió el lunes el troll del Gobierno "Pullback", junto a una imagen de Kiczka y Tetaz durante un encuentro que se llevó a cabo en Iguazú en 2023. La foto se sacó en la Cámara de Comercio de esa localidad misionera, cuando el legislador provincial coincidió en una actividad con Tetaz.

Tal es el tenor del mensaje que el Presidente eligió para repostear en medio del escándalo que involucra al diputado misionero.