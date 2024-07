Teddy Karagozian rompió el silencio tras haber sido echado: "Lo comprendo"

"Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema", cerró.

Las palabras de Karagozian llegan luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmara que "es la opinión de él y la respetamos como tal".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/teddykara/status/1813619772946284674&partner=&hide_thread=false Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento.

Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos.

"Por supuesto que no coincidimos con toda persona que diga que la recuperación no se va a ver nunca, por varias razones. Más allá de que estamos convencidos en lo que estamos haciendo, entendemos que esa reactivación o rebote está ocurriendo. Lo tomamos como una opinión más con la que no estamos de acuerdo", sentenció Adorni durante su conferencia de prensa matutina.

Horas más tarde el jefe de Asesores del Presidente, Demián Reidel, tomó la decisión de apartar a Karagozian de su cargo por decir en una entrevista con el canal LN+: "no vislumbro la recuperación y no va a suceder".

"Muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a 900 o 1000 pesos. Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan de que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%", explicó el empresario en esa entrevista.

Por otro lado, Karagozian confesó que "la razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear empleados. Cuando sube la demanda, compramos más máquinas que lo que deseamos emplear gente".

Karagozian también remarcó que "es notorio" el desempleo en el sector privado y cuestionó: "¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar gasto?".