Joni Viale se despidió de LN+ con agradecimientos a Eduardo Feinmann

"No puedo contar nada sobre mi futuro, no puede decir nada, pero va a estar bien", sostuvo el ahora ex trabajador de LN+ sobre cómo continuará su carrera en los medios.

En redes sociales, su compañero y mano derecha, Lucas Morando, publicó: "Último programa. Gracias a Jonatan Viale por estos años al aire. Y a todos los que se sumaron todas las noches. Nos hemos divertido, hemos tratado de informar lo mejor posible y la hemos pasado bien. Un placer compartir con Sofía Diamante y Viviana Canosa este último día al aire. Nos vemos prontito (sic)".

