Jorge Macri impulsará una reforma en Ingresos Brutos

Embed

Adelantó además que en los próximos días anunciará un nuevo proyecto. Se tratará de una reforma tributaria que apuntará a beneficiar a los contribuyentes locales. "Va a haber una muy buena noticia para los porteños, sobre todo para los pagadores de Ingresos Brutos", adelantó.

Sylvestre le consultó si una de las propuestas implicaría el reintegro de dinero a los contribuyentes: "¿No me diga que van a devolver plata?", le preguntó, a lo que Macri respondió: "No me spoilees las noticias. Tenes demasiada buena información", se rió.

Eliminación de las PASO

El jefe de gobierno porteño defendió una reforma electoral que contempla el desdoblamiento de los comicios y el envío de un proyecto a la Legislatura para suspender las internas. "Es una reforma para evitar la PASO en las elecciones legislativas porque prácticamente no se utiliza cuando se discute lo legislativo", explicó y consideró que es "diferente a cuando se discuten cargos del Poder Ejecutivo".

"Podemos discutir si es razonable o no que sea obligatoria y si la tiene que pagar o no los ciudadanos", continuó Macri, aunque planteó la necesidad de dar el debate entre todas las fuerzas en el Parlamento porteño.

urna

Y pidió que Nación también impulse su discusión. "Para mi el año que viene hay que ahorrarle al país la PASO en general. Yo voy a dar el primer gesto. El Gobierno nacional dijo que también quiere hacer lo mismo. Sería razonable que envié el proyecto", reclamó. "A veces se anuncian cosas que no tienen correlato. Dicen que van a llamar a extraordinarias para discutir el Presupuesto y después no hubo Presupuesto. Lo mismo con las PASO", criticó.

Respecto al desparejamiento de los comicios porteños de los nacionales, Macri reafirmó que la fecha prevista según el calendario es 6 de julio. "Ahora vamos a ver si en extraordinarias podemos suspender las PASO. Me parece que es lo más razonable. Supone un gasto de 20 mil millones de pesos. Podríamos discutir en qué utilizar esos fondos y que los distintos bloques propongan", propuso y reiteró su pedido a Nación: "También (hay que) hacer lo mismo a nivel nacional. Según Guillermo Francos es 200 mil millones de pesos. Mucha plata", consideró.

En esa línea, cuestionó la intransigencia del oficialismo a la hora de intentar generar acuerdos. "No me parece que la discusión no tiene que ser 'o la eliminamos o nada'. No siempre tiene que ser a todo o nada. Eso que plantea La Libertad Avanza no siempre funciona. Si hubiera sido a todo o nada con el Presupuesto, hoy la Ciudad no tendría Presupuesto. Hay que escuchar al otro. A veces traen buenas ideas", prosiguió.

Jorge Macri.jpg Jorge Macri

Jorge Macri y la coparticipación

Uno de los motivos del adelantamiento de las elecciones porteñas es enfocar la discusión de la campaña en la agenda de la Ciudad. "Quiero discutir los temas de la Ciudad. Si la ciudadanía está de acuerdo o no con la coparticipación que se le debe a los porteños. Tenemos que recuperar más de 5 mil millones de dólares que le debe la Nación a la Ciudad. Es casi la mitad del Presupuesto de toda la Ciudad para todo el año", dijo.

En cuanto al reclamo por la deuda de la coparticipación, reconoció que el gobierno de Milei "dio un paso adelante respecto de lo que era el de Alberto Fernández" y "comenzó a cumplir el fallo de la Corte respecto a la cautelar". Sin embargo, pidió por la devolución total de los fondos: "La deuda que se acumuló es un globo descomunal de plata. Podríamos hacer casi todo el subte de nuevo, para tomar dimensión".

En respuesta a una pregunta del diputado Leandro Santoro, quien se lo cruzó brevemente en el estudio de C5N, Macri explicó uno de los motivos que lo llevaron a cambiar de postura respecto a sus dudas a eliminar las primarias. "El (Santoro) describió algo muy cierto de la última elección. Funcionó muy mal porque fue una concurrente, pero hay una mala noticia en la ley que se aprobó a nivel nacional de la nueva Boleta Única. No coincide con la Boleta Electrónica de Ciudad, entonces iríamos a una concurrente. Eso provocó que 10% votó a presidente y no a jefe de Gobierno, porque sintió que ya votó", dijo, por lo que ahora consideró que era justificado cambiar el calendario y tratar de suspender las primarias.

legislatura ciudad de buenos aires.jpg

Por otro lado, pidió no subestimar al votante. "Por cambiar una fecha o el sistema electoral no ganas o perdes una elección. La gente es inteligente y sabe lo que vota. A nadie le gusta tener otra fecha de votación pero también le gusta escuchar la agenda de la Ciudad", continuó.

Sobre las preguntas que le extenderá a los porteños durante la campaña electoral, deslizó reclamos sobre el puerto y el sistema judicial. "¿Es razonable que el puerto sea nacional, cuando en todas las provincias es provincial? ¿es razonable que la terminal de Retiro la maneje Nación? Yo creo que no. ¿Es razonable que la Ciudad no tenga su sistema judicial completo?", dijo.

Acerca de su vínculo con el presidente Milei contó que "escucha más que alguno de sus funcionarios. Cada vez que quiero hablar con él me responde y siento una escucha activa. Después puede no estar de acuerdo, bienvenido", afirmó, aunque planteó cuestionamientos al resto de la estructura libertaria: "Cuando va bajando la estructura, hay cosas casi inexplicables: por qué vota en contra del Presupuesto de Ciudad junto al kirchnerismo y a la izquierda, casi con el mismo mensaje, es raro. Con el apoyo que les hemos dado a nivel nacional", cuestionó.

El futuro del PRO

El jefe de Gobierno también se refirió a las "presiones" de los libertarios para llegar a una fusión electoral con el PRO. Y habló de reciente cambio de postura de Milei de ir cada uno por su lado. "Si esa es su decisión, bienvenido. Ahora, cuando uno quiere un acuerdo, se sienta a dialogar. No se impone. Esa lógica de 'hacemos un acuerdo en todos lados o nada' es rara. No es la manera de empezar una relación. Si buscamos un acuerdo, no te impongo las condiciones en público. Igual hay que darle tiempo a las cosas", sintetizó.

En otro pasaje de la entrevista habló del armado porteño de cara a las elecciones legislativas: "No creo que vayamos solos. En todo caso, vamos a conformar un frente. No creo que el PRO solo refleje todas las ideas que podemos representar. Primero hay que discutirlo en privado. Lo que sí se es que hasta ahora el PRO siempre ha sido frentista", dijo respecto a poder confluir con otros partidos.