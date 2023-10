Jorge Macri destacó la votación en la ciudad de Buenos Aires: "Fluye rápido"

"Se hace largo el día, voy a estar en contacto con nuestro centro de comando electoral y saldré a dar una vuelta porque es una jornada extensa", destacó.

jorge macri

"Estaré en contacto con nuestro centro, con el comando electoral, viendo si todo está bien. Saldré a dar algunas vueltas para no sentirme demasiado nervioso en casa. Hay ansiedad", admitió el candidato. Ante la pregunta sobre qué pasará mañana, afirmó: "no, no quiero entrar en declaraciones que puedan generar ansiedad. Cada uno hoy emite su voto. A la noche vamos a tener un panorama de la Argentina que se viene, de la ciudad que se viene, no mucho más".

Sobre la posibilidad de que haya balotaje en la Ciudad, afirmó: "ahora la decisión la tiene la gente. El requerimiento para no ir a balotaje en la Ciudad es muy alto, así que nada, veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la ciudad con las elecciones que haga falta".