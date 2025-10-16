"¿Me pelo?": el insólito debate de Diego Santilli lo volvió viral por las respuestas, burlas y memes

Ahora, en A24, Nicolás Wiñazki aseguró que desde el Gobierno presionan a su candidato para que asuma un look similar al del renunciado economista, quien dio un paso al costado envuelto en un escándalo por sus vínculos con un presunto narcotraficante.

Lejos de negar esta por demás bizarra propuesta, el candidato abrió el juego en sus redes sociales. "Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo", escribió Santilli en X.

image

Lo cierto es que la publicación rápidamente se volvió viral, con burlas y memes. "Le hackearon la cuenta", comentó el periodista Luis Novaresio, como no dando crédito a semejante idea.

"Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles", le comentó el vocero presidencial Manuel Adorni, como desechando esta insólita propuesta.

image

Las reacciones al debate que planteó Diego Santilli sobre si raparse o no

