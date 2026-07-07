José Luis Espert rompió el silencio tras presentarse en la Justicia por la causa lavado de dinero
El economista reapareció en redes sociales, criticó la investigación del fiscal y ratificó que rechazará las acusaciones en su contra.
Luego de varios meses sin actividad en sus redes sociales ni apariciones públicas, José Luis Espert publicó un mensaje sobre la causa por presunto lavado de activos en la que está siendo investigado y criticó la actuación del fiscal Fernando Domínguez.
A través de su cuenta de X, el economista escribió: "Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde". Con esa publicación, rompió un prolongado silencio en redes sociales, donde no realizaba posteos desde octubre de 2025.
La presentación tuvo lugar luego de que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citara a declaración indagatoria en el expediente que investiga una transferencia de US$200.000 recibida en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Según la investigación, el dinero fue enviado desde una empresa vinculada al empresario Federico Machado, conocido como "Fred" Machado, quien fue condenado en ese país por fraude y lavado de activos.
La audiencia había sido postergada una semana a pedido de la defensa para analizar la documentación incorporada al expediente. Finalmente, José Luis Espert se presentó en los tribunales este martes, aunque optó por no responder preguntas y condicionó una futura declaración a que, según planteó, la investigación se desarrolle con "objetividad e imparcialidad".
La causa, impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, busca determinar el origen y el destino de los fondos. La hipótesis de la fiscalía sostiene que ese dinero habría sido incorporado posteriormente al circuito legal mediante distintas operaciones patrimoniales, una acusación que el exdiputado rechaza.
Con su reaparición pública, el exdiputado libertario buscó fijar su postura frente al avance del expediente y cuestionó el rol del Ministerio Público Fiscal, luego de varios meses sin hablar.
La palabra de José Luis Espert sobre la causa en la que es investigado por lavado
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