José Luis Espert rompió el silencio tras presentarse en la Justicia por la causa lavado de dinero

La presentación tuvo lugar luego de que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citara a declaración indagatoria en el expediente que investiga una transferencia de US$200.000 recibida en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Según la investigación, el dinero fue enviado desde una empresa vinculada al empresario Federico Machado, conocido como "Fred" Machado, quien fue condenado en ese país por fraude y lavado de activos.