Paro nacional este miércoles contra los despidos en la CNEA: a qué hora empieza y quiénes adhieren

"Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados", señaló el líder sindical.

Aguiar insistió en que "el vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública de (el presidente Javier) Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos".

"Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años", agregó.

Aguiar valoró que la Comisión Nacional de Energía Atómica no sólo no genera pérdidas, sino que "por el contrario, es superavitaria".

"No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno", adujo.

Mientras tanto, la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos de los despidos en la CNEA obligó a los trabajadores a buscar acciones públicas para mantener su reclamo visible.

El actual titular del organismo es Martín Porro, quien en reiteradas ocasiones se retiró de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar sentarse a dialogar.