José Mayans sobre Diego Spagnoulo: "Hay que cuidarlo, peligra su vida porque sabe mucho"

En este sentido, José Mayans expresa: "Todo esto salta con la confesión de un alto funcionario del Gobierno a cargo de ANDIS, que cuenta lo que pasó y, encima, es muy cercana a Milei. No se trata de una persona cualquiera. Obviamente, ahora está completo el cuadro. Yo lo dije desde el principio: a Diego Spagnuolo hay que cuidarlo porque sabe mucho".

"Con esto entiendo por qué Patricia Bullrich y Luis Petri se afiliaron a La Libertad Avanza, por unos contratos multimillonarios, mientras le niegan un aumento a los jubilados", dijo.