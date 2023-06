Juan Manuel Urtubey se bajó de la carrera presidencial

"No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo. Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno", expresó Urtubey en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.