Juicio por YPF: Estados Unidos apoyó a la Argentina ante el tribunal de Loretta Preska
Mediante un documento presentado ante el tribunal de Nueva York, el Departamento de Justicia estadounidense indicó que las “sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional” y por lo tanto deben ser rechazadas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante tribunal de la jueza de Nueva York Loretta Preska para respaldar a la Argentina frente al pedido de sanciones promovido por los demandantes encabezados por el fondo Burford Capital en el marco del juicio por YPF.
En los últimos días, nuestro país solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska y, tras la negativa del tribunal, se encuentra en proceso de apelar esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
El proceso atraviesa una instancia clave, ya que se espera una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al proceso de discovery.
El respaldo de la administración Trump a la Argentina
Mediante un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia norteamericano afirma que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
En ese marco se destaca que “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, en castellano) y debe ser rechazada”, se asegura en el documento.
La posición de la Procuración
El respaldo del gobierno estadounidense “pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana”, remarcaron desde la Procuración del Tesoro.
En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas”, remarcando que “a pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”.
