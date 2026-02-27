Juicio por YPF: Estados Unidos apoyó a la Argentina ante el tribunal de Loretta Preska

“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, en castellano) y debe ser rechazada”, se asegura en el documento.

La posición de la Procuración

El respaldo del gobierno estadounidense “pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana”, remarcaron desde la Procuración del Tesoro.

En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas”, remarcando que “a pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”.