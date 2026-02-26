Uno por uno: cómo votó cada senador la reforma a la Ley de Glaciares
El Senado dio este jueves media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con los votos del oficialismo libertario y aliados. Bloque por bloque, cómo fue el voto de cada uno de los senadores.
Como ya se informó, el Gobierno logró este jueves darle media sanción la reforma de la Ley de Glaciares, con 40 votos afirmativos en el Senado, 31 rechazos y una abstención; el proyecto será trasladado ahora a la Cámara de Diputados, donde será debatido y votado una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.
Resultado de la votación desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del Gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Interior, Diego Santilli; el presidente de la cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El proyecto es un compromiso asumido por el mismísimo Javier Milei con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para facilitar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
Uno por uno, cómo votó cada senador
Bloque por bloque, los senadores votaron el proyecto de reforma a la Ley de Glaciarres de la siguiente manera:
Votos POSITIVOS
Bloque La Libertad Avanza
- Bartolomé Abdala
- Romina Almeida
- Ivanna Arrascaeta
- Ezequiel Atauche
- Vilma Vedia
- Joaquín Alberto Benegas Lynch
- Patricia Bullrich
- Pablo Cervi
- Agustín Coto
- Enzo Fullone
- Juan Cruz Godoy
- Gonzalo Guzmán Coraita
- Luis Juez
- Nadia Márquez
- Belén Monte de Oca
- Agustín Monteverde
- Bruno Olivera
- Emilia Orozco
- Juan Carlos Pagotto
- Francisco Paoltroni
- Carmen Rivero
Peronismos provinciales
- Lucía Corpacci
- Sergio Uñac
Bloque UCR
- Flavio Fama
- Eduardo Galaretto
- Mariana Juri
- Carolina Losada
- Silvana Schneider
- Rodolfo Suárez
- Gabriela Valenzuela
- Eduardo Vischi
Bloque Frente PRO
- Martín Goerling
Bloque Independencia
- Beatriz Ávila
Bloque Provincias Unidas
- Carlos Espínola
Bloque Convicción Federal
- Guillermo Andrada
- Sandra Mendoza
- Carolina Moisés
Bloque Frente Renovador de la Concordia Social
- Carlos Arce
- Sonia Rojas Decut
Bloque Primero los Salteños
- Flavia Royón
Votos NEGATIVOS
Bloque Justicialista
- Adán Bahl
- Daniel Bensusán
- Jorge Capitanich
- Eduardo De Pedro
- Juliana Di Tullio
- Anabel Fernández Sagasti
- Celeste Giménez Navarro
- María Teresa González
- Alicia Kirchner
- Marcelo Lewandowski
- Carlos Linares
- Cristina López
- Florencia López
- Juan Manzur
- Ana Marks
- José Mayans
- Elia Esther Moreno
- José Emilio Neder
- Mariano Recalde
- Fernando Rejal
- Fernando Salino
- Martín Soria
- Gerardo Zamora
Bloque UCR
- Maximiliano Abad
- Daniel Kroneberger
Bloque Frente PRO
- Andrea Cristina
- Victoria Huala
Bloque Movere por Santa Cruz
- José Carambia
- Natalia Gadano
Bloque Despierta Chubut
- Edith Terenzi
Bloque Provincias Unidas
- Alejandra Vigo
ABSTENCIÓN
Bloque La Neuquinidad
- Julieta Corroza
