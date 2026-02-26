Uno por uno: cómo votó cada senador la reforma a la Ley de Glaciares

Como ya se informó, el Gobierno logró este jueves darle media sanción la reforma de la Ley de Glaciares, con 40 votos afirmativos en el Senado, 31 rechazos y una abstención; el proyecto será trasladado ahora a la Cámara de Diputados, donde será debatido y votado una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.