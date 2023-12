Julio Zamora: "Vamos a trabajar por un Tigre más armonioso, equitativo y con justicia social"

image.png

En materia de obras públicas, el intendente ponderó la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad de Adultos y explicó: “Lamentablemente en estos últimos años nos tuvimos el respaldo que hubiéramos querido por parte del Gobierno nacional, más bien tuvimos trabas. Nosotros vamos a continuar adelante con los recursos que los vecinos nos vienen aportando para construir ese hospital y el sistema de salud que ellas y ellos merecen”. También, destacó en la construcción de la pista de atletismo y los dos teatros en El Talar y Don Torcuato.

Durante la gestión de Zamora, el Municipio ha avanzado en obras importantes para la comunidad, como el Hospital Materno Infantil; los tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI); el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo; el Centro Universitario Tigre (CUT); el polideportivo N°18 en el barrio La Mascota; dos jardines municipales en Don Torcuato y Tigre centro; el teatro Pepe Soriano de Benavídez; dos microestadios en Don Torcuato y en Benavídez; tres pasos bajo nivel y la renovación de más de 90 espacios públicos en todo el distrito.

image.png

Respecto a las asunciones del Presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Zamora indicó: “Les deseo éxito en sus respectivas gestiones. Como intendente de Tigre tengo la voluntad de dialogar y trabajar articuladamente en medidas que representen bienestar para la comunidad. Son años que requieren consensos y tenemos que abocarnos a ello”.

En el escenario y frente a la gran cantidad de vecinos, vecinas, representantes de instituciones, sindicatos y demás organizaciones sociales y comunitarias, Zamora agradeció la presencia de Amanda Zocchi de Ubieto, esposa del ex intendente Ricardo Ubieto, y del senador provincial Federico Fagiolli, en representación de Juan Grabois. Además, recordó la figura de Alejandra Nardi, quien fuera presidenta del Honorable Concejo Deliberante desde el 2013 hasta el 2020, año en el que falleció a raíz de una larga enfermedad.

Más temprano, en el recinto legislativo también juraron como concejales por Unión por la Patria: Cecilia Ferreira, Lucas Gianella, Miguel Escalante, Adriana Paludi, Marilina Silva, Federico Stachowiak. Por Juntos por el Cambio: Mariano Pelayo, Barrios Marcelo, Adamoli Sofía. Por La Libertad Avanza: Adriana La Magna, Juan Cervetto y Diego Aviancini.

image.png

Luego de un cuarto intermedio, la mesa directiva del HCD designó como presidente a Miguel Escalante, quien sostuvo: “Siento mucha satisfacción por el respaldo que nos dieron los vecinos en las últimas elecciones y, por supuesto, contento porque los bloques políticos de este recinto me eligieron por unanimidad para presidir el concejo. Ser parte de la gestión del intendente Julio Zamora me genera mucho orgullo ya que me dio la oportunidad de desarrollarme en el lugar donde nací, crecí y quiero para mi familia que es Tigre. Tenemos un equipo muy cercano con la ciudadanía y eso nos va a permitir gestionar de una forma más efectiva”.

Por su parte, la concejala Cecilia Ferreira, expresó: “Esto tiene que ver con un camino que venimos construyendo desde el espacio político al que pertenezco con mucho esfuerzo. La gente nos dio la responsabilidad de seguir representando sus intereses y así lo vamos a hacer todos los días, como nos marca nuestro intendente Julio Zamora. Hay que pensar en la gente que más sufre, en los más vulnerables y planificar políticas públicas que los protejan. Nos abrazamos todos como un equipo que somos, sin individualismo. Acá solo se piensa en las y los vecinos".