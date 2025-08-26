Un periodista de El Chiringuito fue hospitalizado tras ser alcanzado por un toro en una corrida
Alfredo Duro sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve y una herida que necesitó seis puntos. Recibió el alta y se recupera en San Sebastián de los Reyes.
El inicio de los tradicionales encierros en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, estuvo marcado por un accidente que generó preocupación en el ambiente televisivo. Alfredo Duro, reconocido periodista y panelista de El Chiringuito de Jugones, fue hospitalizado tras ser arrollado por un buey durante la primera jornada de la festividad.
El hecho ocurrió el lunes por la mañana, cuando Duro participaba del evento taurino y perdió la referencia visual tras impactar contra una de las talanqueras que delimitan el circuito. La desorientación derivó en una caída justo cuando la manada de toros y bueyes se acercaba a toda velocidad. Aunque no llegó a ser corneado, el periodista fue arrollado, lo que provocó escenas de tensión entre corredores y espectadores.
De inmediato, personal sanitario ingresó al recorrido para asistirlo. Duro permaneció tendido durante varios minutos antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia que lo llevó al hospital local. Según informó Mega, seis personas más resultaron heridas durante la jornada inaugural de los festejos, que cada año congregan a multitudes.
Las imágenes del accidente, difundidas por Atresmedia, mostraron cómo el panelista quedó rezagado respecto al grupo de corredores y no logró reincorporarse a tiempo. Desde el set de El Chiringuito, Josep Pedrerol inició el programa con un mensaje de aliento para su compañero y advirtió sobre los riesgos de este tipo de actividades.
Ya internado, Duro grabó un video dirigido a la audiencia donde llevó tranquilidad: “Tranquilidad, estoy francamente bien”, expresó. Los médicos confirmaron que sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura.
Este martes, el programa confirmó en su cuenta oficial de X que el periodista había recibido el alta hospitalaria y se encontraba en proceso de recuperación. En la publicación, se lo vio sonriente, en silla de ruedas y levantando el pulgar, acompañado por un ramo de flores enviado por sus compañeros.
En un mensaje grabado, Duro adelantó que dejará de participar en actividades relacionadas con la tauromaquia. Pedrerol, entre risas, le recomendó “tranquilidad y un poco de petanca”, en un intento de distender después del susto.
San Sebastián de los Reyes es reconocida por sus encierros y actividades taurinas de larga tradición, que cada año dejan un saldo de heridos entre participantes y asistentes. En esta edición, la rápida intervención del personal médico fue clave para evitar consecuencias más graves.
