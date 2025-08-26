Un periodista de El Chiringuito fue hospitalizado tras ser alcanzado por un toro en una corrida

Ya internado, Duro grabó un video dirigido a la audiencia donde llevó tranquilidad: “Tranquilidad, estoy francamente bien”, expresó. Los médicos confirmaron que sufrió varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura.

Este martes, el programa confirmó en su cuenta oficial de X que el periodista había recibido el alta hospitalaria y se encontraba en proceso de recuperación. En la publicación, se lo vio sonriente, en silla de ruedas y levantando el pulgar, acompañado por un ramo de flores enviado por sus compañeros.

image

En un mensaje grabado, Duro adelantó que dejará de participar en actividades relacionadas con la tauromaquia. Pedrerol, entre risas, le recomendó “tranquilidad y un poco de petanca”, en un intento de distender después del susto.

San Sebastián de los Reyes es reconocida por sus encierros y actividades taurinas de larga tradición, que cada año dejan un saldo de heridos entre participantes y asistentes. En esta edición, la rápida intervención del personal médico fue clave para evitar consecuencias más graves.